Более 16 тысяч казахстанцев закрыли ипотеку за счёт снятых пенсионных накоплений

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ – В рамках исполнения инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева по использованию пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий 16 075 заемщиков полностью погасили текущие ипотечные жилищные займы, ранее полученные в банках, на общую сумму 62 млрд 41 млн тенге. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

47 133 заемщиков использовали ЕПВ для частичного погашения задолженности по ипотечным жилищным займам на общую сумму 144 млрд 53 млн тенге. 8889 заемщиков использовали средства ЕПВ в качестве первоначального взноса для получения ипотечных жилищных займов в банках на общую сумму 150 млрд 361 млн тенге", - пишет Уали.

В разрезе банков наибольшее количество заемщиков наблюдается в АО "Отбасы Банк" - 37 228 заемщиков. Сумма новых ипотечных жилищных займов, выданных по системе жилищных строительных сбережений, с использованием ЕПВ, составляет 125 млрд 29 млн тенге. Следующими по количеству заемщиков являются ДБ АО "Сбербанк" – 11 483 заемщиков, АО "Народный Банк Казахстана" - 9488 заемщиков и АО "Банк "ЦентрКредит" - 8432 заемщиков. Сумма новых ипотечных жилищных займов, выданных в данных банках, с использованием ЕПВ, составляет 23 млрд 167 млн тенге.

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