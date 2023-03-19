Более 1800 обращений поступило в Конституционный суд

С 14 по 17 марта пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос в 3 раза

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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После снятия коронавирусных ограничений в КНР на казахстанско-китайской границе возникли очереди из фур, доставляющих международные автомобильные грузы. В связи с этим 13 марта на совещании в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам устранить все административные барьеры и принять комплекс мер для увеличения экспортно-импортных операций на границе с Китаем. Об этом - После снятия коронавирусных ограничений в КНР на казахстанско-китайской границе возникли очереди из фур, доставляющих международные автомобильные грузы. В связи с этим 13 марта на совещании в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам устранить все административные барьеры и принять комплекс мер для увеличения экспортно-импортных операций на границе с Китаем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.





Как сообщили в ведомстве, в результате проводимой работы, по информации Комитета госдоходов МФ РК, с 14 по 17 марта пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос в 3 раза и составил более 500 машин в сутки. Выезд из Казахстана в Китай увеличился в 2 раза и достиг в среднем 200 транспортных средств в сутки.





Вместе с тем в соцсетях распространяется фэйковая информация, что с 27 февраля по новому закону сотрудники территориальных подразделений Комитета транспорта МИИР РК на казахстанско-китайской границе выпускают лишь грузовики с экологическим сертификатом Евро-5 и Евро-6, которые в Казахстане попросту негде получить. Данные сведения полностью не соответствуют действительности и вводят общество в заблуждение", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.





В МИИР пояснили, что экологический сертификат Евро-6 для получения карточек допуска к осуществлению международных перевозок не требуется и никогда не требовался.





Ограничение допуска к международным перевозкам отечественных или иностранных автотранспортных средств по стандартам Евро-5 законодательством Республики Казахстан не предусмотрено, соответственно, при пересечении казахстанско-китайской границы не требуется предъявление каких-либо документов для подтверждения данного экологического класса АТС.





Международные перевозки осуществляются на основании соглашений между правительствами Казахстана и иностранных государств, согласно которым проезд АТС по территориям сторон осуществляется на основании допуска и бланка разрешения, выданных уполномоченными органами двух стран. По соглашению с КНР это бланк вида "С".





В соответствии с правилами допуска необходимо только подтверждение фактического экологического класса безопасности АТС (Евро от 0 до 5), то есть это подтверждение можно получить у официальных диллеров в РК.





Подтверждение экологического класса безопасности выдается при покупке АТС либо заводом изготовителем автомобилей, либо официальным представителем производителя/дилером/дистрибьютором в стране нахождения перевозчика. В Казахстане на сегодняшний день имеются представительства основных марок АТС, используемых перевозчиками: DAF (Алматы, Уральск и Шымкент), MAN (сервисные службы в 15 городах), Iveko (Алматы и Астана), а также Volvo, Mercedes и Scania в Алматы. У перевозчиков есть возможность обратиться в вышеуказанные дилерские центры для получения подтверждения экологического класса безопасности автомобилей. Следует подчеркнуть, что для добросовестных перевозчиков подтверждение экологического класса безопасности автомобилей не является дополнительной нагрузкой, так как данный документ постоянно находится в работе международных перевозчиков", - отметили в МИИР.





В рамках своей компетенции Министерство индустрии и инфраструктурного развития оказывает содействие для упрощения порядка пересечения казахстанско-китайской границы.





В пресс-службе правительства рассказали, как исполняется поручение премьер-министра РК Алихана Смаилова по увеличению товаропотока через границу с Китаем.





По данным пресс-службы, осуществлена модификация системы электронной очереди, увеличено время работы пункта пропуска "Нұр жолы", а также дополнительно расширен штат таможенного поста.





Параллельно с этим проведены переговоры с таможенной, пограничной и другими службами Китая для увеличения объемов обрабатываемых грузов и ускорения контрольных операций на границе.





В настоящее время казахстанским грузоперевозчикам оказывается содействие в получении китайских виз для свободного проезда в Китай. При этом Комитет транспорта в целях упрощения пересматривает процедуры и сроки выдачи документов для осуществления международных перевозок", - отметили в пресс-службе.





В результате принятых мер с 14 по 17 марта поток грузов из Китая в Казахстан вырос в три раза - более 500 машин в сутки. Сообщается, что проезд из Казахстана в Китай увеличился в два раза и достиг в среднем 200 транспортных средств в сутки.





В течение выходных дней (18-19 марта и в дни празднования Наурыза) пункт пропуска "Нұр жолы" будет функционировать в штатном режиме - с 08.00 до 21.00.





Работа по увеличению товарооборота и пропускной способности пограничных пунктов в рамках исполнения поручения премьер-министра РК продолжается.