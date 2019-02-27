Более 2000 пациентов перевезла казахстанская санавиация с начала года

Астана. 31 октября. Kazakhstan Today - Более 2000 пациентов перевезла служба санавиации Министерства здравоохранения РК с начала года, передает Kazakhstan Today.





С начала 2018 года службой санитарной авиации страны осуществлено 2046 вылетов. Так, на 29 октября текущего года с начала года специалистами санавиации была оказана медицинская помощь 2240 пациентам, выполнено 2385 медицинских услуг, из них: 1827 транспортировок пациентов (76,6%), 387 консультаций (16,2%) и 171 операция (7,2%)", - сообщили в пресс-службе Минздрава.





По данным ведомства, в число основных причин оказания экстренной медпомощи санавиацией входят болезни системы кровообращения (22,9%), травмы, несчастные случаи и отравления (22,5%), патологии детского возраста (19,5%), патологии новорожденных (15,3%), акушерско-гинекологические патологии (10,4%) и прочие заболевания (9,4%).





При этом санавиацию задействуют не только в пределах республики, но и для организации международной транспортировки граждан РК или оралманов, находящихся в критическом состоянии за рубежом.





С начала 2018 года санитарной авиацией РК из зарубежных клиник для продолжения лечения в отечественных медицинских организациях транспортировано 12 граждан РК", - отметили в министерстве.





В целом с 2011 года по настоящий момент санитарной авиацией Казахстана транспортировано 52 соотечественника из стран ближнего и дальнего зарубежья (Таиланд, Турция, Швейцария, США, Южная Корея, Египет, Кыргызстан, Китайская Народная Республика, Российская Федерация и другие).





С начала деятельности службы санитарной авиации, то есть с 2011 года, выполнено 13 155 вылетов, оказана помощь 18 082 пациентам, осуществлено 70 транспортировок донорских органов.





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