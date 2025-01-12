11.01.2025, 12:47 72006
Более 2400 таблеток трамадола изъяли у жителя Туркестанской области
Фото: ДП Туркестанской области
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Туркестан. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - У мужчины, работавшего сторожем одной из больниц в Туркестанской области, изъяли более 2400 таблеток трамадола, сообщает пресс-служба областного департамента полиции.
В Ордабасинском районе сотрудники полиции остановили автомобиль марки "Тойота Камри" под управлением жителя Арысского района. При обыске оперативники изъяли из салона автомобиля 4 полиэтиленовых пакета с 120 пачками трамадола. Кроме того, по месту жительства подозреваемого обнаружен еще 1 пакет с таблетками психотропного вещества. Общее количество изъятого препарата составило 2416 таблеток", - уточнили в полиции.
Как выяснилось, работая сторожем в одном из медучреждений Арысского района, подозреваемый использовал чистые бланки рецептов и выезжал в Шымкент для приобретения лекарства.
Вещественные доказательства изъяты. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование", - сообщили в ДП.
Для справки
По данным сайта narcorehab.com, трамадол - это наркотический анальгетик, устраняющий болевые синдромы.
Фармацевтические наркоманы употребляют его, гонясь за мимолетным "кайфом". В состоянии измененного сознания зависимый не замечает необратимые изменения, происходящие с его здоровьем и психикой. Влияние трамадола на организм наркозависимого аналогично высокотоксичным наркотикам, таким как метадон, амфетамин, героин и т.д", - говорится в информации.
В Казахстане трамадол в 2023 году был внесен в список наркотических веществ. Реализовывать его могут только аптеки, имеющие специальное разрешение. За реализацию лекарственных средств без лицензии предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность (от 3 до 7 лет лишения свободы). По словам казахстанских борцов с наркозависимостью, для подростков трамадол часто становился "точкой входа" в наркоманию.
В апреле прошлого года крупную партию трамадола изъяли в Жамбылской области.
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12.01.2025, 11:35 13331
В Казахстане создали универсальное спасательное подразделение
Фото: МЧС РК
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Кокшетау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Макинске Акмолинской области открылось новое специализированное подразделение, объединяющее функции пожарных и медицинского персонала, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Модернизация пожарных частей и создание уникальных подразделений, которые могут не только проводить спасательные операции, но и оказывать медицинскую помощь, - это важный шаг в укреплении безопасности наших граждан. Этот проект в Макинске - только начало. Мы продолжим развивать и модернизировать спасательные подразделения по всей стране", - сказал министр по ЧС РК Чингис Аринов.
Отмечается, что одной из ключевых особенностей нового подразделения является интеграция функций пожарных и медиков. В рамках модернизации были также улучшены условия труда спасателей: обновлено здание, создано современное обустройство служебных и бытовых помещений, включая душевые, кухню, санузлы, комнаты отдыха и тренажерный зал. Весь личный состав нового подразделения был обеспечен новейшим форменным обмундированием и специальной техникой.
Новое подразделение обеспечит безопасность в нескольких близлежащих населенных пунктах, в которых проживает более 30 тысяч человек. Спасатели также будут выезжать на участки автодорог и ликвидировать последствия аварий", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, МЧС РК планируют наделить полномочиями по приемке в эксплуатацию жилых высотных зданий.
11.01.2025, 19:42 55031
Полугодовой пожар на месторождении в Мангистауской области: недропользователь выплатит 2,2 млрд тенге ущерба
Фото: gov.kz
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Мангистау. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистау недропользователь ТОО "БузачиНефть" возместит экономический ущерб государству в размере 2,2 миллиарда тенге за полугодовой пожар на месторождении Каратурун Южный, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Оплата указанной суммы будет осуществляться в рассрочку, согласованную недропользователем с Министерством энергетики", - уточнили в прокуратуре.
Первый платеж на сумму 270 млн тенге был осуществлен 17 декабря прошлого года.
Ранее это же предприятие было оштрафовано за нарушение экологических норм на сумму 362 млн тенге. Штраф был оплачен в полном объеме.
Напомним, пожар на месторождении Каратурун начался 9 июня 2023 года из-за выброса газоводяной смеси, перешедшего в открытый газовый фонтан.
В качестве причин пожара Комитет промышленной безопасности назвал недоработки недропользователя и сервисных организаций. Эксперты присвоили аварии наивысший уровень сложности. Потушить пожар не удавалось полгода.
25 декабря 2023 года горение на скважине было потушено.
По данным международных экспертов, озвученным BBC, утечка метана составила 127 тысяч тонн. Они сопоставили эти объемы с выхлопами более чем 717 тысяч бензиновых автомобилей за год.
Сотрудники политехнического университета Валенсии назвали данную утечку газа второй по величине после взрывов на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в сентябре 2022 года. Тогда утечка метана в атмосферу достигла 230 тысяч тонн. Казахстанские экологи назвали аварию экоцидом.
В декабре 2023 года, после окончания пожара, экологи взяли пробы атмосферного воздуха возле скважины и санитарно-защитной зоны превышения. Предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено.
Вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Жомарт Алиев заявил, что выброса чистого метана в атмосферу на месторождении "Каратурун Южный" фактически не было.
11.01.2025, 16:59 59936
Более 1300 без вести пропавших и почти 2000 подозреваемых разыскали полицейские в минувшем году
Фото: Polisia.kz
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские полицейские за минувший год установили местонахождение 1361 без вести пропавшего человека и задержали 1949 разыскиваемых подозреваемых, сообщает Polisia.kz.
Из числа подозреваемых задержаны:
- за убийство - 43;
- за разбойное нападение - 22;
- за причинение тяжкого вреда здоровью - 37;
- за изнасилование - 6;
- за грабеж - 68;
- за вымогательство - 21;
- за кражу - 484;
- за наркопреступления - 91.
Также задержаны 844 преступника из стран СНГ и дальнего зарубежья.
В полиции также привели в пример несколько случаев задержания преступников.
В начале января в Шымкенте при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан находившийся в межгосударственном розыске 52-летний мужчина, который в ноябре прошлого года из-за не возвращенного долга выстрелил из ружья в 54-летнего жителя города.
В Семее полицией задержан 35-летний мужчина, который в 2023 году в Алматы в группе занимался карманными кражами в общественном транспорте. Оперативники задержали всех подозреваемых. Всего им инкриминируется 42 эпизода краж", - сообщает официальный ресурс МВД.
11.01.2025, 13:41 69251
Манипуляции не подтверждаются фактами - данные США об урожае этого года в Казахстане опроверг Минсельхоз
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заявления о расхождении данных USDA и Министерства сельского хозяйства РК по урожайности зерна в Казахстане на 8 млн тонн не соответствуют действительности, заявили в ведомстве.
18 млн тонн, которые собрал Казахстан, по данным подразделения Министерства сельского хозяйства США (USDA), это данные по урожаю пшеницы, а 26,7 млн тонн, по данным МСХ РК, - это данные по урожаю зерновых и зернобобовых культур (ячмень, овес, горох, чечевица и др.), включая пшеницу. Необходимо отметить, что в своих официальных сообщениях МСХ РК постоянно раскрывало данные о том, что в общий вал урожая 2024 года входят зерновые и зернобобовые культуры, для которых совместное упоминание в сельхозстатистике - нормальная практика", - пояснили в МСХ.
Там уточнили, что зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 16,7 млн га. При средней урожайности 16,1 центнера с гектара намолочено 26,7 млн тонн в первоначальном весе.
Вместе с тем, согласно статистической форме "О сборе урожая сельскохозяйственных культур", данные представляются сельхозтоваропроизводителями 1 раз в год по месту своего нахождения в органы статистики. Итоговые данные будут опубликованы на сайте Бюро национальной статистики РК в начале февраля. При этом данные в первоначальном весе могут отличаться от итоговых данных в среднем с учетом рефакции", - рассказали в ведомстве.
Там также пояснили, что аргументы к тезису о завышенных данных по урожаю 2024 года включают снижение урожайности вследствие паводков.
Хотя в зону затоплений попали незначительные площади сельхозземель, ущерб от затоплений комиссия подтвердила на 3,8 тыс. га. Кроме того, большинство почв быстро впитывают влагу, а ее достаточный объем способствует высокому урожаю. Другие аргументы, такие как нехватка удобрений и сельхозтехники, также несостоятельны. Благодаря оказываемой господдержке наблюдается положительная динамика по внесению минеральных удобрений. За 5 лет объемы внесения удобрений выросли в 2,2 раза, с 600 тыс. тонн в 2020 году до 1,2 млн тонн в 2024 году (объемы субсидий за этот период выросли в 1,7 раза, с 27,3 до 46,4 млрд тенге). Так же и с темпами обновления техники: по итогам 2024 года отрасль достигла 5,5% уровня обновления парка, что на 1 процентный пункт выше, чем годом ранее. В 2024 году запущена масштабная программа льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства на сумму 120 млрд тенге со ставкой вознаграждения 5% годовых и сроком на 7 лет. В 2024 году фермеры приобрели 22 тыс. единиц техники, что на 12% выше, чем в 2023 году", - рассказали в Минсельхозе.
В ведомстве настоятельно попросили доверять официальным материалам и внимательно относиться к выбору источников информации и авторов.
По данным ведомства на декабрь прошлого года, в Казахстане намолочено 26,7 млн тонн зерновых. В правительстве урожай назвали рекордным. С сентября по 25 декабря 2024 года, по данным МСХ, Казахстан увеличил экспорт зерна нового урожая на 54%.
10.01.2025, 20:23 114701
С 1 февраля начнется проверка владельцев кодов маркировки лекарств
Эта мера направлена на повышение прозрачности и безопасности оборота лекарств
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 февраля 2025 года в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ) планируется включение функции проверки владельца кода маркировки. Эта мера направлена на повышение прозрачности и безопасности оборота лекарств.
Включение проверки на владельца кода маркировки в системе маркировки и прослеживаемости товаров имеет большое значение для обеспечения целостности, безопасности и надежности всей системы. На сегодняшний день проверка владельца кода маркировки в ИС МПТ отключена, что позволяет участникам оборота лекарственных средств формировать документы прослеживаемости, не являясь владельцами кодов, и осуществлять дальнейшие поставки. Однако это создает определенные риски для системы прослеживаемости и безопасности оборота лекарств.
Если система не проверяет владельца кода маркировки, могут возникать риски использования неправомерно полученных кодов маркировки. Например, участники оборота могут формировать документы о товарах, не являясь их законными владельцами, что может привести к распространению незаконных товаров на рынке. Данная мера позволит повысить эффективность системы маркировки, улучшить взаимодействие между участниками рынка и государственными органами, а также обеспечит надежную защиту потребителей", - рассказала руководитель проекта маркировки и прослеживаемости лекарств единого оператора Анар Карибаева.
Включение проверки владельца кода маркировки требует предварительной подготовки и адаптации всех участников оборота лекарственных средств, в том числе производителей, дистрибьюторов, аптеки, медицинские учреждения и др. Для эффективного перехода необходимо заранее уведомить всех участников оборота и обеспечить настройку систем и обучение сотрудников.
По состоянию на 6 января 2025 года в ИС МПТ зарегистрировано 3173 аптечные организации, 276 аптечных складов, 1780 медицинских организаций, являющиеся поставщиками ФСМС и 768 государственных медицинских организации.
Напомним, с 1 июля 2024 года в Казахстане введена обязательная маркировка и прослеживаемость лекарственных средств.
10.01.2025, 19:48 116196
Президент подписал три закона
Глава государства подписал поправки в КоАП
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
В частности, в КоАП вводится административное взыскание в виде привлечения к общественным работам. Законом регламентируются вопросы применения привода в производстве по делам об административных правонарушениях.
Также президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию" и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы".
Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела".
10.01.2025, 19:11 119746
Токаев и глава МИД Кыргызстана обсудили вопросы стимулирования взаимных инвестиций
Фото: Акорда
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности полноценной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, которые имеют стратегический характер и призваны существенно укрепить межгосударственные связи двух стран.
Жээнбек Кулубаев проинформировал президента Казахстана об итогах прошедших переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран и основных направлениях дальнейшей совместной работы по углублению двустороннего сотрудничества
В ходе встречи приоритетное внимание уделено вопросам наращивания торгово-экономического взаимодействия, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, стимулированию взаимных инвестиций и культурно-гуманитарных связей.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
10.01.2025, 17:30 113921
В Актюбинской области около 600 га земель сельхозназначения вернули в госсобственность
Фото: Depositphotos
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Актобе. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Мартукском районе Актюбинской области около 600 га земель сельскохозяйственного назначения были возвращены в государственную собственность, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Земельный участок площадью 592 га, предназначенный для пашни, не использовался в течение нескольких лет. Владельцу участка было выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений и освоении земли. Поскольку требования предписания не были выполнены (...) на хозяйство был наложен штраф в размере 70 МРП. Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области удовлетворил иск (...) о принудительном изъятии участка", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее департамент по управлению земельными ресурсами Актюбинской области КУЗР МСХ РК провел внеплановую проверку в отношении крестьянского хозяйства в Мартукском районе.
Ранее в Акмолинской области 15 тысяч гектаров неиспользуемых земель вернули в госсобственность.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?