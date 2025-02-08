Более 27 тысяч казахстанцев получили господдержку через цифровую карту семьи

ЦКС является ежедневным "электронным уведомителем" граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки

Фото: Минтруда РК

Рассказать друзьям

Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Благодаря внедрению цифровой карты семьи (ЦКС) более 27,5 тыс. казахстанцев получили государственные услуги, - Благодаря внедрению цифровой карты семьи (ЦКС) более 27,5 тыс. казахстанцев получили государственные услуги, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.





С начала 2025 года более 60,5 тыс. человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг в социально-трудовой сфере. Возможностью получить пособия или выплаты без заявления воспользовалась 27,5 тыс. человек.





Там напомнили, что Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодняшний день в ней аккумулирована информация о 20 млн граждан Казахстана, или более 6,2 млн семей.





Главной целью внедрения ЦКС является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. В связи с этим в Социальном кодексе РК Цифровая карта семьи обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также ЦКС является ежедневным "электронным уведомителем" граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса", - пояснили в министерстве.





Цифровая карта семьи дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 10 видов пособий и социальных выплат.





В их числе:





соцвыплата на случай утраты трудоспособности;

соцвыплата на случай потери работы;

соцвыплата или пособие по потере кормильца;

пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;

пособие по инвалидности;

пособие многодетным семьям;

пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";

адресная социальная помощь;

единовременная выплата на погребение.





Также через цифровую карту семьи присылают автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного/продленного статуса "қандас" и мерах занятости для безработных лиц.





При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя. В целях исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414", - пояснили в ведомстве.





Там рекомендовали по всем вопросам обращаться в call-центр по номеру 1414.