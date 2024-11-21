Более 28 млрд тенге из возвращенных активов направили на завершение строительства больницы в Риддере

Фото: primeminister.kz

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Риддер. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 28,2 млрд тенге выделено на завершение строительства многопрофильного больничного комплекса со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в смену в Риддере. Средства были возвращены государству в рамках закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", сообщила пресс-служба правительства.





Правительством принято решение о выделении средств на завершение строительства больничного комплекса, начатого в 2021 году. Общая стоимость проекта - 34,8 млрд тенге, на сегодня освоено 6,6 млрд тенге, в том числе 2 млрд тенге выделены из республиканского бюджета, 4,6 млрд тенге - из местного. Оставшиеся средства будут выделены из Специального государственного фонда", - проинформировали в правительстве.





Ранее в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область премьер-министру Олжасу Бектенову во время осмотра строительной площадки было доложено о потребности в финансировании проекта для завершения работ. Принятые меры позволят не допустить попадания социально значимого объекта в список "долгостроев" и обеспечить жителей качественными и доступными медицинскими услугами.





Отмечается, что открытие больничного комплекса имеет важное значение для моногорода с высокой демографической нагрузкой. Население Риддера составляет 55 тыс. человек, из них 22,7% старше 60 лет. Корпуса единственного больничного комплекса, расположенного в 12 зданиях в разных частях города, построены более 80 лет назад. Объекты устарели и не соответствуют современным требованиям. Кроме того, для оказания экстренной медицинской помощи населению необходимо дополнительно открыть кардиологические, инсультные, травматологические и ожоговые койки.





Общая площадь нового многопрофильного комплекса - 40 тыс. квадратных метров. Больница будет оснащена медицинским оборудованием экспертного класса. Работать здесь будут свыше 500 сотрудников.



