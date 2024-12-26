Более 2 млрд тенге из возвращенных активов выделили на строительство детсада в Петропавловске

Фото: primeminister.kz

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Петропавловск. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством принято решение о выделении из Специального государственного фонда свыше 2 млрд тенге на строительство в Петропавловске детского сада на 280 мест. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Объект расположится в активно застраиваемом микрорайоне Жас Өркен, где в настоящее время работают 3 дошкольных учреждения, заполненные на 100%. Строительство детского сада позволит снизить дефицит мест в дошкольных организациях и улучшить доступность образования", - отметили в правительстве.





На сегодняшний день в очереди на получение мест в дошкольные организации города состоят порядка 3 тыс. детей, половина из которых в возрасте от 2 до 6 лет.





Ранее средства были направлены для реализации проектов по строительству школ в селе Жамансор Атырауской области и на станции Манадырь в области Улытау, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, специального детского сада для особенных детей в Актобе, спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области и на завершение строительства многопрофильного больничного комплекса в Риддере.