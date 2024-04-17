Более двух тысяч жилых домов затопило в СКО

Фото: Акорда

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Петропавловск. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область, сообщает - Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область, сообщает Акорда





Он облетел на вертолете Кызылжарский район, окрестности Петропавловска, а также Сергеевское водохранилище.





Акорда





Аким области Гауез Нурмухамбетов доложил президенту, что волна паводка проходит по районам Кызылжар, Есиль, Шал акына и Петропавловску. Режим ЧС объявлен в шести районах. На сегодняшний день подтоплено более 2000 жилых домов, эвакуировано 10 345 человек.





Акорда





В противопаводковых мероприятиях всего задействовано 5270 человек и 906 единиц техники. Ведется работа по восстановлению жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Создана комиссия по оценке и возмещению материального ущерба пострадавшим в результате стихийного бедствия.



