Число эвакуированных из-за паводков в Казахстане превысило 111 тысяч человек  

Фото: скриншот из видео МЧС

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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 00.00 число эвакуированных с начала паводков в РК увеличилось до 111 256 человек, в том числе 39 222 ребенка.





По данным МЧС, вернулся домой 11 991 человек. В эвакопунктах находятся 6717 человек, в том числе 2952 ребенка. В безопасное место отогнано 107 613 сельскохозяйственных животных.





Откачано свыше 9,6 млн кубометров талой воды, уложено более 2,3 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 3565 жилых домов и 2195 дворовых территорий.





В МЧС сообщили, что в круглосуточном режиме спасатели проводят эвакуацию жителей подтопленных населенных пунктов и дачных массивов близ Петропавловска. Накануне из Западно-Казахстанской области министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов прибыл в СКО. Он поручил продолжить активную фазу эвакуации местных жителей.









Как сообщалось ранее, водохранилища остаются заполнены на 100% в двух регионах страны.







