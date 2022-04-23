Более 40 тысяч жителей Туркестанской области получат доступ к газу в 2022 году

Фото: Минэнерго РК

ТУРКЕСТАН. 22 АПРЕЛЯ - В Туркестанской области 1,4 млн человек (порядка 67%) имеют доступ к газу, сообщил министр энергетики Болат Акчулаков в ходе своего выступления на встрече с населением Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2021 году завершены 5 проектов газовой инфраструктуры, что позволило обеспечить доступом к голубому топливу 7 населенных пунктов, или порядка 18 тысяч человек, в 2022 году планируется завершить 24 проекта газовой инфраструктуры, что обеспечит доступом к газу 31 населенный пункт, или более 41 тысячи человек, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Кроме того, глава ведомства отметил, что по итогам совместной работы государственных органов и организаций на сегодня принят ряд постановлений правительства по передаче 231 объекта на баланс эксплуатирующим организациям, принимаются меры по передаче 21 объекта, по остальным ведется работа по приведению в соответствие документации.

Вместе с тем по объектам в 78 населенных пунктах после проведения соответствующих работ акиматом области и "КазахГаз" по приведению в соответствие технического состояния объектов на сегодня подключены к газу 66 населенных пунктов, планируется подключить дополнительно 7 населенных пунктов, ведутся строительно-монтажные работы по подключению к газу 5 населенных пунктов.