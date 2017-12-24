Более 42 тыс. лишних школьных учебников приобрели в Павлодарской области

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Более 42 тыс. лишних школьных учебников приобрели в Павлодарской области23.12.2017
  • Фото:Facebook МОН РК
Государство  18:06

Павлодар. 23 декабря. Kazakhstan Today - Служба внутреннего аудита Павлодарской области выявила излишнее приобретение 42,5 тыс. экземпляров школьных учебников на сумму около 60 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

"Закуп учебников планируется не совсем корректно. Они превышают необходимый фонд более чем на 10%", - сказал на коллегии областного управления образования руководитель ведомства Дiнислам Болатханулы, пишет pavlodarnews.kz.

Как сообщила руководитель службы внутреннего аудита Павлодарской области Ольга Крупникова, с учетом дополнительных от 10 до 20% в целом по области приобретено излишних 42,5 тыс. экземпляров на сумму 60 млн тенге. В основном это учебники по английскому языку.


"По Павлодару годовая сумма финансирования составляла 480 млн тенге, фактически с учетом 20% резерва приобретено на 30 млн тенге больше - это около 20 тыс. книг", - уточнила Крупникова.

По данным службы внутреннего аудита, в областном центре для 3980 пятиклассников куплено 5292 учебника английского языка, что больше на 1300 экземпляров, для семиклассников таких учебников приобретено больше на 1170. В два раза превышена цифра в Экибастузе. В Успенском районе 143 ученикам приобретено 224 учебника.

"В 2018 году мы увеличили бюджет для приобретения книг 400 млн тенге. Надо разобраться, как используется остаток, насколько он необходим. Давайте покупать то, что надо, а не вкладывать деньги в то, что будет лежать в библиотеках", - сказал аким области Булат Бакауов.

На следующий год на приобретение учебников и учебно-методических комплексов для 3-х, 6-х, 8-х, 10-х классов предусмотрено направить 1,4 млрд тенге, из областного бюджета выделено 643 млн тенге на закуп рабочих тетрадей для 1-3 классов, учебников по полиязычию и циклу фондирования.
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