Более 5 миллионов гектаров земель возвращены государству - Карашукеев

Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отчитался перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым об основных итогах развития отрасли за 9 месяцев текущего года, сообщает - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отчитался перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым об основных итогах развития отрасли за 9 месяцев текущего года, сообщает Акорда

По словам главы Минсельхоза, объем валовой продукции увеличился на 6,9% и достиг 6,8 трлн тенге. Намолочено 21,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что является одним из самых высоких показателей за последние 10 лет. По словам министра, страна полностью обеспечена основными видами сельскохозяйственной продукции, входящими в потребительскую корзину.





Карашукеев также доложил, что государству досрочно возвращено более 5 млн гектаров земель, которые в основном передаются для решения проблемы нехватки пастбищных угодий. По итогам проведенных проверок землепользователи приступили к освоению 1,8 млн гектаров ранее неиспользуемых земель.

Также глава Минсельхоза доложил Токаеву о принятых комплексных мерах по реформированию системы ветеринарии.

В завершение встречи глава государства поставил перед министром ряд задач по цифровизации аграрного сектора, совершенствованию механизма субсидирования, а также усилению мер господдержки сельхозтоваропроизводителей.