Более 500 новых школ планируется открыть в Казахстане в ближайшие три года

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Конаев. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос перегруженности школ и педагогов, а также проблему трехсменного обучения обсудил с руководством Алматинской области заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов во время рабочей поездки в регион.





На сегодняшний день в области проживает свыше 1,5 млн человек, причем более 1,2 млн из них - сельские жители. Из-за миграции и высокого уровня рождаемости особый перегруз испытывает сфера образования: треть всех трехсменных школ республики находится в Алматинской области. Актуальной проблемой остается дефицит педагогов. Всего в Казахстане не достает 3550 учителей, в Алматинской области - 375, и эта цифра ежегодно увеличивается", - сообщает сайт главы правительства.





На встрече с учителями был поднят вопрос перегруженности современного педагога - тестирования, дополнительное образование, работа с отстающими учениками, проектные работы, проведение олимпиад, а у многих еще и классное руководство. Также имеется недооснащенность кабинетов математики, физики, химии и биологии.





По словам Кульгинова, проблему трехсменных школ планируется решить в течение 3 лет за счет национального проекта "Комфортная школа", а также Фонда поддержки инфраструктуры образования, республиканского и местного бюджетов.





В Алматинской области планируется открыть свыше 60 новых школ на 130 тысяч ученических мест. Всего в республике в течение трех лет будет построено более 500 школ, что позволит закрыть вопрос по 52 аварийным и 140 трехсменным учебным заведениям, говорится в информации.





Опытные педагоги, обращаясь к главе государства, отмечали, что квалификационное тестирование учителей необоснованно сложное, поэтому Министерство просвещения пересмотрит его содержание. Однако необходимо найти баланс в этом вопросе, так как главной задачей является повышение качества обучения детей в сельских школах до уровня городских", - сообщил Кульгинов.





Также, по его словам, важное значение имеет организация бесплатного горячего питания для школьников начального звена. Ученики 1-4-х классов школ Алматинской области будут обеспечены обедами с 1 сентября 2023 года.





В рамках поручения главы государства в предвыборной платформе партии Аманат закреплено, что со следующего года будут увеличиваться подъемные пособия для педагогов, которые поедут в сельскую местность: с 1,5-2 млн до 10 млн, также будет оказана помощь с жильем. Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК разрабатывает проект, согласно которому 50% стоимости жилья планируется субсидировать за счет государства. Когда программа будет принята, ее условия станут хорошей мотивацией для молодых кадров ехать в села", - отметил вице-премьер.





Напомним, в минувшем году в Казахстане утвердили национальный проект "Комфортная школа". Его целью является ликвидация аварийных объектов, трехсменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования.





В 2022 году текущий дефицит ученических мест составлял 270 тысяч мест, из них по городу - 174 тысячи мест, по селу - 96 тысяч мест.





Наиболее острая ситуация наблюдается в пяти регионах: Туркестанская, Алматинская области и города Астана, Алматы, Шымкент, где дефицит ученических мест составляет 59% (159 тысяч мест) от общего показателя.