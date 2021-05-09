Более 98% находящихся в обороте сельхозземель Казахстана находятся в аренде

НУР-СУЛТАН. 8 МАЯ - Более 98% находящихся в обороте земель сельскохозяйственного назначения в настоящее время находятся в аренде, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день общая площадь сельскохозяйственных угодий в земельном фонде страны составляет 202,2 млн гектаров. Из них 108,6 млн гектаров вовлечено в сельскохозяйственный оборот, 93,6 млн гектаров находятся в запасе. При этом из 108,6 млн гектаров, используемых в сельском хозяйстве, 107,2 млн гектаров предоставлены в аренду более 200 тыс. субъектам АПК. Таким образом, более 98% находящихся в обороте земель сельскохозяйственного назначения в настоящее время находятся в аренде", - говорится в концепции по проекту закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития земельных отношений" , которая находится на публичном обсуждении до 19 мая.

Как отмечается в документе, предлагается сохранить и совершенствовать институт долгосрочной аренды на земли сельскохозяйственного назначения. По итогам деятельности Комиссии принят ряд решений о целесообразности сохранения института аренды земель сельскохозяйственного назначения сроком до 49 лет гражданам Республики Казахстан, а также юридическим лицам Республики Казахстан без иностранного участия и выработаны предложения по усовершенствованию норм земельного законодательства по землям сельскохозяйственного назначения в части повышения требований к изменению их целевого назначения, отчуждения права аренды без выкупа у государства, обеспечения открытости данных с указанием наименования сельхозземлепользователей, а также возврата функций государственного контроля за использованием и охраной земель в ведение центрального уполномоченного органа и т.д.

Согласно действующим нормам Земельного кодекса РК землепользователям запрещается отчуждать и проводить любые гражданско-правовые сделки (продажа, дарение, мена, субаренда) в отношении права землепользования на землях сельхозназначения (за исключением передачи в залог, а также в качестве вклада в уставной капитал юрлиц).

В свою очередь, низкая арендная плата за землю и отсутствие возможности отчуждать свои права на землю не стимулирует приход эффективного предпринимателя вместо неэффективного землепользователя. Низкие платежи за землю позволяют фермеру, получившему когда-то от государства право аренды на землю бесплатно, не отказываться от права аренды и использовать этот участок неэффективно либо сдавать нелегально в субаренду другим землепользователям. Также практикуется отчуждение арендованных у государства сельскохозяйственных земель, которое совершается путем продажи доли в уставном капитале третьему лицу или через акции акционерного общества. Это усложняет проведение государственного контроля за рациональным использованием сельхозземель. В целом отсутствие механизма распоряжения арендуемыми сельскохозяйственными земельными участками является сдерживающим фактором инвестиционной привлекательности сельхозземель и, следовательно, тормозом развития сельского хозяйства", - отмечается в концепции.

В этой связи в законопроекте предусматриваются нормы по устранению барьеров на оборот сельхозземель посредством снятия ограничений на распоряжение такими землями (отчуждение права аренды).

Также предлагается перейти на электронный формат предоставления земель сельскохозяйственного назначения, что обеспечит прозрачность механизма получения таких земель, а также конкретизировать обязательства субъектов земельных правоотношений по рациональному и эффективному использованию земель.

В этой связи, учитывая интересы действующих арендаторов и лиц, заинтересованных в получении земель для ведения сельского хозяйства в долгосрочную аренду, проектом закона предлагается сохранить норму по предоставлению на конкурсной основе земель сельскохозяйственного назначения в аренду сроком до 49 лет.

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