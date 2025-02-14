Более ста тысяч человек получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы

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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 февраля 2025 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 106 тыс. человек, при этом 31,2 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 9,4 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.





В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода", - уточнили в Минтруда.





Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:





- авторизоваться на портале eGov.kz;





- в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";





- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;





- в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;





- если работа не найдена, в течение рабочих трех дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).





Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).





При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.





Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.





Как сообщили в Минтруда, по данным на 1 февраля 2025 года активными мерами содействия занятости охвачено 49,7 тыс. казахстанцев. 46,9 тыс. человек были трудоустроены, из них 16,6 тыс. - на постоянную работу.





На субсидируемые рабочие места трудоустроено 30,3 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места - 1,3 тыс.; на молодежную практику - 921 человек; на общественные работы - 25,9 тыс.; в рамках проекта "Серебряный возраст" - 2,2 тыс. человек.





Онлайн обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 8,3 тыс. безработных, из них 7,6 тыс. завершили обучение.





Также обучением основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" охвачено 2,8 тыс. человек, из них завершили и получили сертификаты 1,3 тыс. человек.





В целях выбора сферы деятельности 31 тыс. человек прошли социальную профориентацию.





Кроме того, для реализации новых бизнес-инициатив в 2025 году предусмотрена выдача 9 тыс. грантов социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге) для реализации новых бизнес-инициатив.