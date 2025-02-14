13.02.2025, 10:13 61871
Более ста тысяч человек получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 февраля 2025 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 106 тыс. человек, при этом 31,2 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 9,4 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода", - уточнили в Минтруда.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение рабочих трех дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).
Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).
При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.
Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.
Как сообщили в Минтруда, по данным на 1 февраля 2025 года активными мерами содействия занятости охвачено 49,7 тыс. казахстанцев. 46,9 тыс. человек были трудоустроены, из них 16,6 тыс. - на постоянную работу.
На субсидируемые рабочие места трудоустроено 30,3 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места - 1,3 тыс.; на молодежную практику - 921 человек; на общественные работы - 25,9 тыс.; в рамках проекта "Серебряный возраст" - 2,2 тыс. человек.
Онлайн обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 8,3 тыс. безработных, из них 7,6 тыс. завершили обучение.
Также обучением основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" охвачено 2,8 тыс. человек, из них завершили и получили сертификаты 1,3 тыс. человек.
В целях выбора сферы деятельности 31 тыс. человек прошли социальную профориентацию.
Кроме того, для реализации новых бизнес-инициатив в 2025 году предусмотрена выдача 9 тыс. грантов социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге) для реализации новых бизнес-инициатив.
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14.02.2025, 12:22 906
Какие рабочие кадры будут наиболее востребованы в ближайшие 6 лет, рассказали в Минтруда
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Доля экономически активной молодежи составляет 39% от общей численности рабочей силы, или 3,8 млн человек, из которых занятыми являются 3,5 млн молодых людей, сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов на молодежном форуме Ассамблеи народа Казахстана "Адал адам - адал еңбек".
Он также рассказал, какие мероприятия предусмотрены в рамках проведения Года рабочих профессий.
В их числе:
- создание новых рабочих мест;
- утверждение профессиональных стандартов и новых учебных программ для получения востребованных на рынке труда навыков;
- усиление взаимодействия между работодателями, школами и колледжами;
- развитие института наставничества;
- проведение ярмарок вакансий и обучение школьников и студентов ТиПО навыкам поиска работы и трудоустройства;
- создание безопасных рабочих мест;
- мероприятия, направленных на повышение имиджа рабочих профессий.
По словам вице-министра, совокупный спрос на кадры в ближайшие 6 лет составит 1,6 млн человек, из которых на работников с профтехобразованием будет приходиться более половины, и порядка 400 тыс. человек из них представляют собой рабочие профессии. Рабочие кадры наиболее востребованы в отраслях транспорта, торговли, промышленности и сельского хозяйства.
На сегодняшний день доля экономически активной молодежи составляет 39% от общей численности рабочей силы, или 3,8 млн человек, из которых занятыми являются 3,5 млн молодых людей. Для обеспечения качества подготовки кадров обновлено 1,6 тыс. профессиональных стандартов по рабочим профессиям. На их базе обновлено 87% образовательных программ", - уточнил вице-министр.
Он также рассказал о реализуемых проектах в сфере трудоустройства:
- Цифровой банк навыков, включающий более 12 тыс. навыков и компетенций для повышения качества подготовки кадров.
- Проект "Мансап компасы" - для выбора профессиональной карьеры и управлении своей карьерной траекторией.
- Проект "Первое рабочее место", в рамках которого в 2024 году трудоустроено 9,6 тыс. человек. Его задачей является адресная поддержка молодежи NEET в преодолении барьеров на пути к трудоустройству.
- Профессиональное обучение по запросам работодателей и обучение на рабочем месте. В текущем году порядка 12 тыс. человек пройдут такие курсы.
- Функционал на электронной бирже труда, позволяющий студентам найти место прохождения производственной практики. На платформе доступны 643 курса, а обучение прошли более 400 тыс. человек.
- Проект "Контракт поколений" - по передаче опыта и навыков от работников предпенсионного возраста молодым специалистам.
- Проект "Бастау бизнес" по основам предпринимательства. Обучение проходят 25,6 тыс. молодых людей, из них 16,2 тыс. получили сертификаты.
Также молодежь может принять участие в проектах, реализуемых другими государственными органами, таких как "С дипломом в село", "Ауыл аманаты", "Ауыл - Ел бесігі".
Кроме того, на портале skills.enbek.kz онлайн-обучение по востребованным на рынке труда навыкам проходят 18,5 тыс. молодых людей, из которых 16,2 тыс. человек получили сертификаты.
Для открытия собственного бизнеса гражданам из числа социально-уязвимых слоев населения предоставляются государственные гранты в размере 400 МРП. В прошлом году такие гранты получили 3,5 тыс. молодых людей.
В завершение своего выступления Сарбасов подчеркнул, что государственная политика в области обеспечения занятости молодежи направлена на раскрытие потенциала и создание условий для ее развития.
Напомним, 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. В связи с этим в стране увеличат финансирование организаций технического и профессионального образования и создадут Национальный центр компетенций.
14.02.2025, 11:15 7836
Сколько казахстанцев призовут на воинскую службу в 2025 году
Фото: gov.kz
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны Казахстана рассказали, сколько граждан страны призовут на воинскую службу в 2025 году, передает корреспондент агентства.
В 2️0️2️5️ году призыву подлежат более 4️2️0️0️0️ граждан призывного возраста", - сообщили в ведомстве.
По данным Минобороны, оповещение призывников будет осуществляться вручением повесток и SMS-сообщениями.
При получении уведомления призывники обязаны явиться в местные органы военного управления по месту жительства для прохождения медицинской комиссии. Она определяет степень годности призывника к прохождению срочной службы", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что солдаты на весь период прохождения воинской службы обеспечиваются питанием, вещевым имуществом, средствами личной гигиены и ежемесячным денежным довольствием. Также им предоставляются медицинские услуги и выплачивается компенсация за почтовые отправления.
Кроме того, для военнослужащих срочной службы законодательно утверждены следующие льготы:
- кредитные каникулы на все время прохождения срочной службы и на 60 дней после увольнения в запас;
- возможность получить высшее образование в вузах страны бесплатно или на платной основе без сдачи ЕНТ;
- получение свидетельства государственного образца по рабочей специальности, востребованной в реальном секторе экономики;
- возможность трудоустройства после увольнения в запас.
За уклонение от призыва на срочную воинскую службу действующим законодательством предусмотрены административная и уголовная ответственность", - добавили в министерстве.
Напомним, президент Казахстана подписал указ о призыве на воинскую службу.
14.02.2025, 09:23 12251
На Петропавловской ТЭЦ-2 завершили строительство дымовой трубы
Фото: primeminister.kz
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Петропавловск. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Петропавловской ТЭЦ-2 проведены значительные работы по ремонту и восстановлению оборудования. В частности, завершено строительство дымовой трубы. Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с темпами модернизации коммунально-энергетического сектора Северо-Казахстанской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Генеральный директор АО "СевКазЭнерго" доложил, что износ основных технических средств, таких как котлоагрегаты и турбогенераторы, составляет 57,3%. В 2024 году на ТЭЦ-2 был проведен капитальный ремонт котлов №1, 9 и турбин №3, 6, а также завершены ремонты четырех турбин.
Кроме того, завершено строительство дымовой трубы №1 высотой 180 метров, ввод которой запланирован на конец текущего года. Параллельно с этим продолжаются восстановительные работы трех котлов №3, 6, 11 и одной турбины №7.
Согласно информации руководства предприятия, ТЭЦ-2 полностью обеспечена углем и мазутом. На данный момент в запасах имеется 183 тыс. тонн угля, 1833 тонны мазута. Поставки топлива осуществляются в соответствии с графиком.
Как отметили в пресс-службе, текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. Министерство энергетики РК планирует вывести объект из так называемой "красной зоны" риска в "желтую" уже в этом году.
На сегодняшний день в Северо-Казахстанской области функционирует 490 котельных, которые снабжают теплом 363 медицинских учреждения, 585 учебных заведений, 156 объектов культуры и спорта, а также 1435 многоквартирных жилых домов.
За прошедший год модернизированы 55 тепловых источников в стране. Правительством в данном направлении реализуется нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов. По итогам работы прогнозируется снижение уровня износа инженерных сетей до 40% и увеличение мощности генерации электроэнергии на 7,3 ГВт. Наряду с этим проекты предусматривают создание 3,5 тысяч рабочих мест", - подчеркнул премьер-министр.
Как сообщалось ранее, 20 марта 2022 года в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба.
В январе текущего года на ТЭЦ-2 Петропавловска произошла авария.
14.02.2025, 09:02 14571
Какие документы нужны для регистрации мопедов
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел разъяснили порядок регистрации мопедов, сообщает Polisia.kz.
Для регистрации мопедов необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства. Предъявить документы, удостоверяющие личность, можно в электронном виде, предоставить технический документ или сведения о технических характеристиках мопеда. Потом заполнить заявление, провести осмотр мопеда и оплатить государственные пошлины за регистрацию мопеда (0,25 МРП), выдачу свидетельства о регистрации (1,25 МРП) и госномер (1,4 МРП)", - сказал официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
По его словам, в случае отсутствия VIN-кода либо невозможности установления года выпуска он будет присваиваться после осмотра. При этом годом выпуска будет считаться год проведения осмотра мопеда.
Выдача государственного номерного знака для мопедов осуществляется согласно действующему порядку, то есть система автоматически выбирает номер. Аналогичный порядок до этого применялся в отношении мотоциклов", - ответил полковник полиции.
Согласно закону "О дорожном движении" для этого требуется водительские права категории А1.
Но если у водителя уже есть категории А или В, это тоже подтверждает право на управление мопедом", - отметил Шынгыс Алекешев.
Он подчеркнул, что законом запрещается управлять незарегистрированными мопедами после 5 апреля. В случае выявления такого правонарушения предусматривается ответственность в соответствии с пунктом 2 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях - штраф 10 МРП (1 МРП = 3932 тенге).
13.02.2025, 20:59 43806
Премьер-министр обсудил с предпринимателями СКО налоговую реформу
Возможные сценарии сбалансирования бюджета ограничены
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Петропавловск. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске на встрече премьер-министра Олжаса Бектенова с бизнес-сообществом участвовали около 60 представителей, сообщает пресс-служба правительства.
Глава правительства подчеркнул, что любые изменения налоговой системы, в первую очередь, затрагивают бизнес, однако государство заинтересовано в обеспечении стабильного инвестиционного климата.
Принятое ранее решение о снижении налоговых ставок и введении многочисленных исключений привело к разбалансировке бюджета, при которой государственные расходы существенно превышают доходы", - отметил Олжас Бектенов.
Возможные сценарии сбалансирования бюджета ограничены. Один из вариантов - использование средств Национального фонда для покрытия дефицита, однако такой подход несет риски его быстрого истощения. Альтернативный путь - сокращение социальных расходов, которые составляют 60% государственного бюджета. Однако, как подчеркнул премьер-министр, Казахстан является социальным государством и будет выполнять взятые на себя обязательства.
Оптимальный вариант - работа с доходной частью бюджета: корректировка налоговых ставок и пересмотр налоговых режимов", - сказал Олжас Бектенов.
Руководитель правительства отметил, что средства будут реинвестированы в экономику, направлены на поддержку бизнеса и развитие инфраструктуры. Они не будут направлены на расширение государственного аппарата.
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал участникам встречи о деталях налогово-бюджетной реформы. В частности, о дифференцированной ставке НДС: 16% - базовая, 10% - для отдельных отраслей, 0% - для АПК, а также о реформировании ряда специальных налоговых режимов и снижении порога постановки на учет по НДС.
Диалог с бизнесом проходил в формате "вопрос-ответ". Желающие поднимали темы, касающиеся дальнейшего развития отраслей с учетом планируемых реформ.
Генеральный директор ТОО "Птицефабрика Северный бройлер", председатель Регионального совета Палаты предпринимателей СКО Сергей Домаев затронул вопросы налогового регулирования деятельности сельхозпредприятий.
Основные поставщики средств производства являются плательщиками НДС. Освобождение от НДС положительно скажется только в том случае, если эта мера будет применена по всей цепочке - от производителя до конечного потребителя - и должна применяться к номенклатурной группе товаров, а не к субъекту предпринимательства. Здесь важно более детально разобраться в этом вопросе", - сказал Сергей Домаев.
Премьер-министр поручил МНЭ РК проработать предложение и учесть вопросы налогового администрирования сельхозпродукции, а также товаров СЗПТ.
В целом Правительство активно работает над мерами поддержки отечественных товаропроизводителей.
Кроме того, государство внедряет систему офтейк-контрактов, которые обеспечивают долгосрочные заказы для казахстанских предприятий. Все национальные компании, входящие в фонды "Самрук-Казына", "Байтерек" и другие, обязаны повышать долю закупок у отечественных производителей.
Это важная мера государственной поддержки, которая позволит развивать национальное производство и укреплять позиции казахстанских предприятий", - заключил руководитель правительства.
Премьер-министр разъяснил вопрос розничного налога в размере 4%, который будет продолжать действовать. К примеру, магазины у дома не будут облагаться НДС в размере 16%, они продолжат платить розничный налог. По данным МНЭ РК, по розничному налогу базовая ставка B2C составляет 4%. Розничный режим должен соответствовать своему названию - реализация только населению.
Премьер-министр поблагодарил всех участников за конструктивный диалог.
Нам поступает очень много предложений, вариантов решения тех или иных вопросов. Все они будут учтены. Мы на следующей неделе уже должны зайти в парламент с нашим вариантом изменений в Налоговый кодекс, и дальше дискуссия продолжится уже на площадке мажилиса", - резюмировал Олжас Бектенов.
13.02.2025, 19:08 47681
В Актау обсудили поправки в Налоговый кодекс
Фото: пресс-служба правительства
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Актау. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков и заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жанибек Нуржанов встретились с бизнес-сообщество в Актау, сообщает пресс-служба правительства.
В мероприятии приняли участие около 200 предпринимателей, был обсужден новый Налоговый кодекс и его влияние на бизнес.
В своем выступлении вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков отметил, что для недопущения роста цен на продукты, социально-значимые товары правительство рассматривает возможность полного освобождения микро и малого бизнеса от уплаты НДС.
Заместитель председателя Комитета государственных доходов РК Жанибек Нуржанов подчеркнул, что налог на добавленную стоимость является одним из основных источников пополнения бюджета. Но поскольку реформа в сфере налогообложения затрагивает интересы не только предпринимателей, но и в целом всего населения, обсуждения проводятся открыто с участием бизнес-экспертов.
В связи с поручением главы государства во всех регионах проходят встречи с представителями бизнеса. Ваши конкретные предложения будут тщательно проанализированы правительством и в дальнейшем представлены в парламент", - сказал Жанибек Нуржанов.
Мангистауские предприниматели высказали мнение о налоге на добавленную стоимость, который активно обсуждается в обществе.
Повышение ставки НДС может отразиться на малом бизнесе. Предлагаем дифференцированное налогообложение крупных секторов экономики с высокими доходами и без уплаты НДС" - сказал председатель Регионального совета Жалгас Мырзагалиев.
Он также отметил, что игорный бизнес - это отрасль с особенно высокими доходами. Справедливым шагом будет введение налога и на этот вид бизнеса. Это может принести значительные доходы в бюджет.
Рост НДС должен увеличить налоговые поступления в бюджет. Однако, если потребление снизится и часть бизнеса уйдет в тень, эффект может быть слабее ожидаемого", - отметил директор ТОО "TaxServiceKz" Жасулан Серик.
Ранее в Актюбинской области обсудили поправки в Налоговый кодекс.
13.02.2025, 18:00 53191
Президент Казахстана подписал указ о призыве на воинскую службу
Фото: МО РК
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2025 года", сообщает Акорда.
Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте - июне и сентябре - декабре 2025 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва", - говорится в указе.
Кроме того, указом постановляется уволить в запас из рядов Вооруженных Сил РК, МВД, МЧС, КНБ, Службы госохраны в марте - июне и сентябре - декабре 2025 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - сообщается в документе.
Напомним, более 900 офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2025 году.
13.02.2025, 15:52 57606
Казахстан поддерживает политический диалог России и США по Украине - Токаев
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию вокруг Украины, обратив внимание на важность сохранения стабильности как главной ценности для Казахстана, сообщает Акорда.
Мы проводим идеологию "единство в многообразии". Несмотря на то, что мы принадлежим к разным национальностям и вероисповеданиям, мы одно общество, один народ. Призываю вас всех к пониманию этого глубинного процесса. Только на этой основе мы достигнем успеха. Сейчас много говорят об Украине. Мы с самого начала выступали за прекращение войны, за то, чтобы путем дипломатических переговоров прийти к согласию и соглашению. Наша позиция становится реальностью, две крупные державы начали политический диалог. Это положительная тенденция, она пойдет на пользу и Казахстану. Поэтому эту тенденцию мы будем по мере возможности поддерживать", - сказал президент в ходе посещения фестиваля "Город рабочих профессий".
В рамках посещения фестиваля Касым-Жомарт Токаев ознакомился с подготовкой специалистов для энергетической, горнорудной, металлургической, нефтегазовой, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей.
Президент был проинформирован о преобразованиях в организациях профессионально-технического образования, деятельность которых ориентирована на запросы рынка труда с учетом специфики регионов.
По мнению главы государства, для реализации таких крупных проектов, как строительство атомной электростанции, будут крайне востребованы квалифицированные специалисты.
В ходе беседы с участниками фестиваля Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что любой труд заслуживает уважения, и призвал молодых людей работать добросовестно
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