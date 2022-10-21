Большая часть работников казахстанского посольства на Украине переведена в Варшаву - МИД

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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY
- Постановлением правительства Республики Казахстан Мурзабаев Ержан назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, сообщает
пресс-служба правительства.
Мурзабаев Ержан родился 12 августа 1969 года в Восточно-Казахстанской области.
Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева, Финансовую академию при правительстве Российской Федерации.
Трудовую деятельность начал в структуре Министерства обороны Республики Казахстан.
В 1995-1996 годы работал инспектором-ревизором финансовой инспекции бджетно-финансового управления Министерства обороны.
С 1999 по 2000 годы - заместитель начальника ревизионно-контрольного управления - начальник финансового отдела, начальник ревизионно-контрольного управления департамента экономики и финансов Министерства обороны РК.
В 2000-2002 годы - начальник главной финансовой инспекции Министерства обороны РК.
С 2002 по 2006 годы - начальник контрольно-ревизионной службы, заместитель начальника департамента военно-технического и финансового обеспечения - начальник финансово-экономического управления Республиканской гвардии РК.
С 2007 по 2009 од - директор департамента бюджетного планирования и управления активами, управляющий директор - директор регионального филиала по городу Алматы АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ".
В 2009-2010 годы - директор департамента финансов и бухгалтерского учета АО "Фонд недвижимости "Самұрық-Қазына".
В последующие годы работал на руководящих должностях в структурах Министерства обороны и Комитета национальной безопасности.