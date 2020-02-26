Большой объем снеготаяния ожидается в центре, на севере и востоке Казахстана

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин сегодня на заседании правительства дал ряд поручений в связи с прогнозом паводков в ряде регионов Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в текущем году объемы влагозапасов выше среднемноголетних норм в бассейнах равнинных рек Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областей, а также горных рек Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областей. Отмечается высокая наполняемость водохранилищ в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях. По республике требуют ремонта 463 гидротехнических сооружений, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

По прогнозам, ожидается таяние очень большого объема снега в центральной, северной, восточной частях республики. Поэтому всем акимам с сегодняшнего дня взять на личный ежедневный контроль ситуацию. Мобилизовать все необходимые средства и технику для вывоза снега, в том числе из сельских населенных пунктов. Обеспечить расчистку русел рек, стоков, ливневой канализации, возведение временных земляных валов и дамб. Соответствующим службам МВД и Министерства экологии также наладить четкий мониторинг и контроль", - сказал на заседании Мамин.

Глава правительства также поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития организовать круглосуточный контроль за недопущением переливов на автотрассах республиканского значения и на железнодорожных путях, обеспечить пропуск паводковых вод через водопропускные трубы.

Министерству экологии, с учетом прогнозных данных, определить безопасные объемы заполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за их наполнением. При необходимости принять меры по заблаговременному опорожнению водохранилищ", - сказал Мамин.

Премьер-министр поручил МВД совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регионов создать соответствующие штабы, обеспечить полную готовность сил и средств, в том числе систем оповещения населения, к возможным чрезвычайным ситуациям.

Между тем, как сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, в Казахстане определены 609 населенных пунктов, 675 участков автомобильных и 259 железных дорог, находящихся в зоне реального риска.

Для недопущения подтопления местными исполнительными органами из населенных пунктов вывезено более 8,8 млн кубометров снега; сформированы запасы ГСМ (13,5 тыс. тонн), инертных материалов (152,6 тыс. тонн), мешкотары (840 тыс. штук) и взрывчатки (47 тонн). В чрезвычайных резервах предусмотрено 34 млрд тенге.

На случай возможного затопления подготовлено 1700 пунктов приема эвакуируемого населения, обновлены маршруты, выделен транспорт. Подготовлены необходимые средства (палатки, кровати), запасы продуктов питания и питьевой воды.

В целом говорить о полной готовности к паводковой ситуации текущего года пока не приходится. Не исполняются запланированные мероприятия по переселению на безопасные участки жителей домов, находящихся в пределах водоохранных зон. Безусловно, это очень затратное мероприятие, но последствия от бездеятельности могут быть гораздо масштабнее", - подчеркнул Тургумбаев.

Также в 2019 году остались нереализованными 36 мероприятий из 91 запланированного. В текущем году под угрозой срыва 132 мероприятия, из которых по 53 предусмотрено финансирование из республиканского бюджета.

В этой связи МВД предлагает центральным и местным исполнительным органам изыскать средства для реализации запланированных мероприятий, принять исчерпывающие меры по завершению в 2020 году Дорожной карты и продолжить работу по предупреждению и устранению паводковых угроз в рамках Планов развития территорий.

Также была отмечена необходимость принятия экстренных мер по расчистке населенных пунктов от снега во избежание подтоплений талыми водами. Тургумбаев обратил внимание на вопросы перевода в государственную собственность бесхозяйных водохранилищ и плотин, большинство из которых находятся в неудовлетворительном состоянии.

В паводковый период мы должны иметь свободные объемы в водохранилищах. Без этого невозможно регулировать безопасный уровень рек", - отметил министр.

Кроме того, по его словам, назрела необходимость ремонта 463 гидротехнических сооружений и принятия дополнительных мер по предотвращению разрушений объектов инфраструктуры, прежде всего по предупреждению подтопления участков автомобильных и железных дорог.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства