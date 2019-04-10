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Бозумбаев объяснил полемику вокруг возможного строительства АЭС в Казахстане "генной памятью" соотечественников

09.04.2019, 11:12 8803
Бозумбаев объяснил полемику вокруг возможного строительства АЭС в Казахстане "генной памятью" соотечественников
Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Министр энергетики РК Канат Бозумбаев прокомментировал возможность строительства АЭС на территории Казахстана и реакцию казахстанцев по этому поводу, передает Kazakhstan Today.
 

Сейчас острая полемика в обществе нашем происходит. Конечно, в значительной части из-за фобий, связанных с наследием Семипалатинского ядерного полигона. Многострадальное население, конечно, обладает генной памятью на этот счет", - отметил глава Минэнерго в интервью Телерадиокомплексу президента РК, фрагмент которого опубликован в Facebook.

 
Бозумбаев заверил, что в случае строительства АЭС будет учтено мнение казахстанцев. 
 

Если будет принято решение, конечно, в соответствии с законом, во-первых, общественное мнение будет учитываться, потому что будут проведены общественные слушания. Во-вторых, будут проведены консультации с местными исполнительными органами. То, что сказал Владимир Владимирович - это всего лишь пожелание российской стороны. Будем информировать наше общество, и этот вопрос будет на контроле как у руководства правительства, так и у главы государства", - резюмировал министр.

 
Напомним, что в начале апреля в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым президент Российской Федерации Владимир Путин высказал предложение о строительстве АЭС в Казахстане по российским технологиям.
 
Позже вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев в интервью журналистам сообщил, что возможным местом строительства АЭС в Казахстане станет поселок Улкен в Алматинской области.
 

У нас еще решение по строительству АЭС не приятно, мы только определили пока площадку, будем подбирать наиболее подходящую для нас технологию, будем разговаривать", - цитировала Мирзагалиева Kazpravda.kz. 

 
В пресс-службе Минэнерго отметили, что, согласно проведенной оценке, в прогнозном балансе электрической мощности страны к 2030 году ожидается дефицит базовой мощности на юге Казахстана до 2,7 ГВт. В связи с этим рассматривается возможность покрытия дефицита на юге страны путем ввода базовой и маневренной генерации с использованием различных видов топлива и источников энергии, такими как строительства парогазовых, гидро и атомных станций.
 
Наиболее оптимальные и приемлемые для Казахстана технологии для производства электрической энергии будут определены только после тщательного изучения возможностей и потенциала всех предлагаемых проектов, подчеркнули в Минэнерго.
 
В министерстве призвали воздержаться от скоропостижных выводов и мнений и подчеркнули, что на сегодня никаких оснований для беспокойства нет.
 

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