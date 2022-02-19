Бозумбаев предложил пути решения проблем Алматинской области

Фото: Акимат Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев в ходе совещания с участием вице-премьера, министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова озвучил ряд проблемных вопросов области и возможные пути их решения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Особенно важным для аграрно-индустриального региона является вовлечение в оборот выбывших орошаемых земель. В связи с этим до 2025 года планируется восстановить 114 тыс. гектаров земель путем реконструкции и капитального ремонта на общую сумму 153,4 млрд тенге, что позволит не только увеличить валовой сбор сельхозпродукции на 35%, но и создать 9,5 тысяч новых рабочих мест", - заявил Бозумбаев.
Он также остановился на актуальных проблемах сферы ЖКХ: реконструкции изношенных водопроводных сетей, продолжении газификации населенных пунктов области, развитии инженерно-транспортной инфраструктуры Талдыкоргана, обеспечении очередников доступным и качественным жильем, а также решении проблем дачных массивов.
В области имеется 705 дач, из них 674 или 95,6% находятся в зоне Алматинской агломерации. Всего на территории дачных сообществ проживает 214 тыс. человек. Необходимо придать им статус населенного пункта или расселить жителей, используя бюджетные средства и частные инвестиции для строительства жилья и инфраструктуры в Талгарском, Илийском, Енбекшиказахском и Карасайском районах", - рассказал аким.
Он также затронул вопросы социальной сферы, в частности, проблему трехсменных школ.
На сегодня их количество достигло 54, кроме того, имеется 143 приспособленных школы. Для строительства новых типовых школ требуются немалые средства, а финансирования в рамках трансфертов общего характера недостаточно. Также выделение дополнительных средств из республиканского бюджета нужно в связи со снижением нормативной учебной нагрузки для педагогов организаций среднего образования. Кроме того, завершение программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" создает риск роста безработицы в регионе, а значит возникает необходимость применения новых инструментов господдержки", - отметил Бозумбаев.
Резюмируя сказанное, вице-премьер Бахыт Султанов отметил, что все поднятые на совещании вопросы будут проанализированы министерствами финансов и национальной экономики.
Ни одна проблема не останется без внимания", - подчеркнул Султанов.