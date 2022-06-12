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Брат нового акима Алматинской области подал в отставку

11.06.2022, 17:54 7961
КОНАЕВ. 11 ИЮНЯ - Аким Енбекшиказахского района Куат Султангазиев ушел с должности после назначения его брата Марата Султангазиева акимом Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В связи с тем что Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области, аким Енбекшиказахского района Куат Султангазиев освобожден от должности акима Енбекшиказахского района", - сообщает пресс-служба областного акимата.

 
Уточняется, что он ушел с должности по собственному желанию.

Пост главы района он занимал с февраля 2022 года. 

По информации казахстанских СМИ, Куат Султангазиев приходится родным  братом вновь назначенному акиму Алматинской области Марату Султангазиеву.
 

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Даниал Ахметов и Женис Касымбек останутся на постах акимов областей

11.06.2022, 15:11 11306
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай сообщил, что аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов и аким Карагандинской области Женис Касымбек останутся на своих постах, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 

Учитывая многолетний опыт работы на государственной службе, сегодня в соответствии с указом главы государства на год продлены служебные полномочия акима ВКО Даниала Кенжетаевича Ахметова", - написал пресс-секретарь президента в Facebook.

 
Также он сообщил, что Женис Касымбек продолжит свою работу на посту акима Карагандинской области.
 

Бейбит Исабаев стал акимом Жетысуской области

11.06.2022, 14:40 12201
Бейбит Исабаев стал акимом Жетысуской области
Фото: senate.parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акима Жетысуской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Назначить Исабаева Бейбита Оксикбаевича акимом области Жетісу, прекратив его полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан", - говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.


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В качестве претендента на должность акима Жетысуской области также рассматривалсь кандидатура Багдата Карасаева. По итогам открытого голосования из 141 депутата 106 проголосовали за кандидатуру Бейбита Исабаева, 35 депутатов отдали свои голоса за Багдата Карасаева.

Перед руководством новообразованной области стоит задача в оперативном порядке решить вопросы стабильного функционирования органов управления и учреждений, оказывающих госуслуги.

Для повышения благосостояния и качества жизни граждан нужно планомерно вести работу по экономическому развитию региона. В этом ключе перспективными направлениями премьер-министр назвал сельскохозяйственное производство, обрабатывающую промышленность и туристическую отрасль", - рассказали в пресс-службе правительства. 


Напомним, 8 июня вступил в силу указ президента РК о создании новых областей: Абай, Жетысу и Улытау. Область Жетысу с административным центром в городе Талдыкоргане организована путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели.

Ранее Токаев назначил акимов АбайскойАлматинской и Улытауской областей.
 

Нурлан Уранхаев назначен акимом Абайской области

11.06.2022, 14:24 12896
Нурлан Уранхаев назначен акимом Абайской области
Фото: Gov.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлана Уранхаева акимом Абайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY . 
 

Назначить Уранхаева Нурлана Тельмановича акимом области Абай", - говорится в указе президента, опубликованном на сайте Акорды.


В Семее руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу на собрании маслихатов всех уровней Абайской области зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение кандидатов на должность акима Абайской области - Смаилова Асхата Сайдахметовича и Уранхаева Нурлана Тельмановича. По итогам открытого голосования 25 депутатов поддержали кандидатуру Асхата Смаилова, а 89 отдали свой голос за Нурлана Уранхаева", - сообщает пресс-служба президента.


Напомним, 8 июня вступил в силу указ президента РК о создании новых областей: Абай, Жетысу и Улытау. Область Абай с административным центром в городе Семее образована путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Аксуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова.

Ранее Токаев назначил акимов Алматинской и Улытауской областей.
 

Токаев назначил глав двух новых министерств

11.06.2022, 14:14 13401
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил  глав новообразованных Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Назначить Нурбека Саясата министром науки и высшего образования Республики Казахстан", - говорится в указе президента, опубликованном на сайте Акорды.

Асхат Аймагамбетов назначен министром просвещения Республики Казахстан. Он освобожден от должности министра образования и науки Республики Казахстан.

МОН РК разделили на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.
 

МОН РК разделили на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования

11.06.2022, 14:02 14026
МОН РК разделили на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", в котором постановил реорганизовать Министерство образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно указу МОН реорганизовано путем разделения его на:
 
  • Министерство просвещения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства образования и науки Республики Казахстан в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей, обеспечения качества в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, цифровизации дошкольного, среднего, технического и профессионального образования;
 
  • Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства образования и науки Республики Казахстан в области высшего и послевузовского образования, языковой политики, науки, обеспечения качества в сфере высшего и послевузовского образования и науки, цифровизации высшего и послевузовского образования.
 

Определить государственные органы правопреемниками прав и обязательств реорганизуемого государственного органа в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями. Правительству Республики Казахстан обеспечить по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемого государственного органа" - говорится в указе.

 

Токаев назначил акима Алматинской области

11.06.2022, 11:16 17536
Токаев назначил акима Алматинской области
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Марата Султангазиева акимом Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Назначить Марата Султангазиева акимом Алматинской области, говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Акорды.

Занимавший этот пост Канат Бозумбаев указом президента освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

В субботу, 11 июня, по поручению главы государства премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Конаев, где принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Алматинской области (...) зачитал депутатам письмо президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима Алматинской области - Батыржана Байжуманова и Марата Султангазиева. По результатам открытого голосования из 188 депутатов 129 проголосовали за кандидатуру Марата Султангазиева, 59 депутатов отдали голос за Батыржана Байжуманова", - информирует Telegram-канал пресс-службы правительства РК.

 
Марат Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.
 
По специальности - экономист-финансист, юрист, магистр делового администрирования.
 
Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом первой категории отдела проверок юридических лиц налогового отдела.
 
В 1998-2001 годы работал налоговым инспектором, старшим налоговым инспектором, ведущим налоговым инспектором, и.о. главного специалиста - главного налогового инспектора налогового комитета по г. Алматы.
 
В 2001-2010 годы продолжил работу в налоговом комитете по Алматы, работал заместителем начальника налогового департамента по Алматы.
 
В 2010-2012 годы занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК.
 
В 2012-2014 годы - заведующий сектором отдела социально–экономического мониторинга администрации президента РК.
 
В 2014-2017 годы - руководитель департамента государственных доходов по Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
 
С июня 2017 по октябрь 2018 года занимал должность заместителя заведующего отделом социально–экономического мониторинга администрации президента РК.
 
С октября 2018 года - председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
 
С мая 2021 года занимал должность вице-министра финансов РК.
 
С января 2022 года - первый вице-министр финансов РК.
 

Глава государства подписал ряд законов по ратификации международных соглашений

11.06.2022, 11:09 16716
Глава государства подписал ряд законов по ратификации международных соглашений
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов по ратификации соглашений с Китаем, Азербайджаном и Кыргызстаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения", информирует Акорда.
 
Целью соглашения является создание необходимых условий для осуществления казахстанскими предприятиями поставок товаров за исключением нефти, электроэнергии, природного газа и угля в Армению, а также защита рынка от неконтролируемых перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС. Закон запрещает армянской стороне продавать нефтяной продукт третьей стороне. При выявлении фактов нарушения указанного обязательства казахстанская сторона оставляет за собой право запретить, приостановить либо сократить поставки установленных товаров. 
 
Также подписан закон РК "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона".

Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш.  

Кроме того, Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно опасных предметов".

Соглашение дает  возможности расширить и углубить сотрудничество сторон в области таможенного контроля с целью предотвращения незаконного перемещения ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов. Также предусматривается проведение совместных учений и обучающих семинаров.    

Закон предусматривает обеспечение выполнения международных обязательств сторон в области обеспечения радиационной безопасности, а именно: проведение радиационного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе сторон; обеспечение радиационной безопасности граждан. Документ также предполагает недопущение ввоза на территорию государств ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов, запрещенных к ввозу согласно законодательству государств-сторон.

Также сообщается о подписании президентом  закона "О ратификации протокола о прекращении действия соглашения между правительствами государств - участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года".

Напомним, основная цель протокола - прекращение действия соглашения между правительствами государств - участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики, информирует пресс-служба сената парламента РК. Прошло 30 лет со дня подписания документа, а сейчас он потерял свою актуальность. А также ввиду отсутствия заявок о продлении срока его действия было решено прекратить действие соглашения.
 

Берик Абдигалиулы назначен акимом Улытауской области

11.06.2022, 10:44 15031
Берик Абдигалиулы назначен акимом Улытауской области
Фото: twitter/Berik Abdigaliuly
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Берик Абдигалиулы назначен акимом Улытауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Назначить Берика Абдигалиулы акимом области Улытау, говорится в указе президента, опубликованном на сайте Акорды.
 
Абдигалиулы родился 18 сентября 1971 года в поселке Жезказган Карагандинской области. 
 
В 1994 году окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби по специальности "История". 
 
С 1994 по 1995 год - научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ), с 1995 по 1997 год - заведующий отделом внутренней политики, заместитель директора. 
 
С 1997 по 1999 год работал в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК, в Министерства культуры, информации и общественного согласия РК. 
 
С 1999 по 2001 год работал в администрации президента РК. 
 
С 2001 по 2002 год - заместитель акима города Темиртау Карагандинской области. 
 
С 2002 по 2005 год работал директором Института национальных исследований в ДПК "Ак жол", президентом ОФ "Фонд политического образования". 
 
С 2005 по 2007 год - советник в общенациональном союзе предпринимателей и работодателей "Атамекен", директор ТОО "Центр национального развития "Атамекен". 
 
С 2007 по 2008 год - главный инспектор в администрации президента РК, заместитель заведующего отделом внутренней политики. 
 
С 2008 по 2010 год - директор ОФ "Фонд развития государственного языка". 
 
С января 2010 года по январь 2012 года - аким Улытауского района, аким города Жезказган Карагандинской области. В 2012 году - советник первого вице-премьера РК. 
 
С мая 2012 по март 2013 года - аким города Аркалыка Костанайской области. 
 
В 2013 году - заместитель акима Карагандинской области. 
 
В 2016-2017 годах - советник директора КИСИ при президенте РК, главный научный сотрудник, по совместительству главный научный сотрудник Военно-исторического музея Вооруженных сил РК, Министерство обороны РК. 
 
С мая 2017 года по май 2019 года - руководитель научно-исследовательского центра "Сакральный Казахстан" Национального музея РК. 
 
С мая по октябрь 2019 года - внештатный советник министра культуры и спорта РК, руководитель научно-методического центра "Архив-2025" Национального архива РК. 
 
С октября 2019 года по январь 2021 года - аким Улытауского района Карагандинской области.

Последняя должность - депутат мажилиса парламента РК.

Напомним,  8 июня вступил в силу указ президента РК о создании новых областей: Абай, Жетысу и Улытау.  Улытауская область с административным центром в городе Жезказгане образована путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

Президент Казахстана в своем мартовском послании поручил создать новые области.
 

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