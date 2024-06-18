17.06.2024, 19:42 19636
Будет ли МИД участвовать в рассмотрении петиции против пропаганды ЛГБТ в Казахстане
Судьбу петиции, скорее всего, будет решать МКС РК
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В состав рабочей группы по рассмотрению петиции против пропаганды ЛГБТ в Республике Казахстан может войти Министерство иностранных дел Казахстана, передает корреспондент агентства.
Если такая рабочая группа будет, обязательно МИД будет участвовать", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Он предположил, что судьбу петиции будет решать Министерство культуры и информации РК.
Ранее сообщалось, что петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей.
Министр культуры и информации Казахстана заявила, что в Казахстане могут увеличить порог числа голосов для рассмотрения петиций.
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18.06.2024, 08:35 56
Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи создадут в Казахстане
Фото: pexels.com
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта РК разработало проект постановления, согласно которому планируется создать Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Реорганизовать Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан путем выделения из его состава Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", - говорится в документе.
Постановление будет введено в действие со дня его подписания.
Напомним, в начале июня мажилисмены приняли во втором чтении поправки в закон "Об игорном бизнесе", ужесточающие ответственность за организацию деятельности интернет-казино и рекламу букмекерских контор и тотализаторов.
17.06.2024, 15:47 27516
Солдат-срочник впал в кому в войсковой части в Отаре: Токаев потребовал наказать виновных
Фото: Кадр из видео Минобороны
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.
Президент обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии и поручил взять на контроль расследование", - написал Уали на своей странице в соцсетях.
16.06.2024, 10:31 68586
Токаев поздравил медиков с профессиональным праздником
Он выразил медикам признательность за созидательную деятельность и пожелал им крепкого здоровья, счастья и новых достижений
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил работников сферы здравоохранения с Днем медицинского работника, сообщает Акорда.
Развитие системы здравоохранения, всесторонняя поддержка врачей - одна из приоритетных задач государства. Ваш неустанный труд заслуживает самого высокого признания и уважения. Недавно был принят закон, направленный на укрепление статуса и комплексную защиту прав медицинских работников. Впервые учреждено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", которое присваивается за выдающиеся заслуги перед страной", - отметил в поздравлении президент.
Он выразил медикам признательность за созидательную деятельность и пожелал им крепкого здоровья, счастья и новых достижений.
15.06.2024, 11:28 105146
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Мурата Ауэзова
Президент отметил огромный вклад государственного и общественного деятеля в повышение авторитета Казахстана на международном уровне
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Астана. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким государственного и общественного деятеля Мурата Ауэзова, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля, культуролога, востоковеда, кавалера ордена "Барыс" I степени, дипломата Мурата Ауэзова.
Мурат Мухтарович был выдающейся личностью и интеллектуалом, посвятившим всю свою жизнь обогащению духовного мира нации и расширению горизонтов казахской науки. Его бесценным наследием стали глубокие исследования в области казахской литературы, культуры и истории. Активно занимаясь политической и общественной деятельностью, он внес огромный вклад в повышение авторитета Казахстана на международном уровне. Имя и светлый образ Мурата Мухтаровича, прожившего яркую жизнь и достойно продолжившего путь своего талантливого отца Мухтара Ауэзова, навсегда останутся в нашей памяти", - говорится в телеграмме.
Напомним, общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов скончался на 82-м году жизни.
14.06.2024, 20:29 133806
Жумангарин и торговый представитель США обсудили возможность отмены поправки Джексона-Вэника
Поправка Джексона-Вэника ограничивает торговлю со странами, не соблюдающими требования о свободе эмиграции
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер Серик Жумангарин и торговый представитель США - посол Кэтрин Тай обсудили актуальные вопросы торгово-экономических отношений двух стран, сообщает пресс-служба правительства РК.
В ходе переговоров рассмотрены перспективы отмены принятой поправки к закону о торговле 1974 года (поправка Джексона-Вэника), которая ограничивает торговлю со странами, не соблюдающими требования о свободе эмиграции.
Как отметил Серик Жумангарин, неоднократно поднимался вопрос отмены положения закона в отношении Казахстана. В мае 2023 года в палате представителей конгресса США был представлен "Закон о постоянных нормальных торговых отношениях с Казахстаном от 2023 года" (Kazakhstan Permanent Normal Trade Relations Act of 2023), направленный на принятие необходимых мер для представления Казахстану статуса PNTR.
Проект закона поддержали 33 члена палаты представителей. Документ находится на рассмотрении подкомитета по торговле комитета палаты представителей США по путям и средствам. Мы надеемся на скорейший положительный исход работы по отмене в отношении Казахстана действия поправки Джексона-Вэника", - обратился Серик Жумангарин к американской стороне.
В рамках встречи была обсуждена особая роль генеральной системы преференций (GSP) в укреплении торгово-экономических связей между Казахстаном и США. Отмечена важность дальнейшего применения системы преференций для казахстанских предприятий, поставляющих сырье на американский рынок.
Отмечено, что Казахстан готов создавать благоприятные условия для инвесторов в проектах Среднего коридора в соответствии с приоритетами партнерства для глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGI).
Также стороны рассмотрели перспективы расширения партнерства в обеспечении продовольственной безопасности на региональном уровне, развитие сельскохозяйственного потенциала Казахстана с использованием лучших технологий и опыта США.
14.06.2024, 20:08 134671
Антикор предотвратил нерациональное использование бюджетных средств на 31 млрд тенге
Фото: Акорда
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, сообщает пресс-служба Акорды.
Асхат Жумагали доложил президенту о принимаемых мерах по противодействию коррупции. По его информации, с начала года зарегистрировано 947 коррупционных преступлений, изобличено 660 лиц, из которых 104 - руководители различного уровня.
Кроме того, в рамках завершенных уголовных дел возмещено 193,5 млрд тенге. В целом с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигоссектора на сумму 1,03 трлн тенге.
Также, по словам главы Антикора, в 2024 году подготовлено 113 отчетов по итогам анализа и мониторинга в сферах образования, науки, спорта, закупа лекарственных средств, строительства и распределения земель.
Антикором вынесено госорганам более 1 тыс. рекомендаций и предложений, направленных на устранение коррупционных рисков; в рамках предупредительных мер, в том числе путем мониторинга портала "Единое окно закупок", предотвращено нерациональное использование бюджетных средств на сумму более 31 млрд тенге; при реализации проекта "Бизнеске жол" защищены права порядка 7,5 тыс. предпринимателей, разрешены 67 проблемных кейсов.
Асхат Жумагали проинформировал президента о ходе исполнения поручения по устранению коррупционных проявлений в дорожной отрасли. По его словам, пилотный проект по "окрашиванию денег" планируется реализовать в социально значимых сферах, в том числе и строительстве дорог.
Глава Антикора доложил о том, что с начала 2024 года подписано 4 меморандума о сотрудничестве с антикоррупционными ведомствами Катара, Гонконга, Азербайджана и России. Документы направлены на укрепление партнерства в вопросах оказания правовой помощи, возврата активов, розыска лиц, мониторинга целевого использования бюджетных средств и закупок.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений.
14.06.2024, 17:40 139661
Казахстан и Россия намерены далее использовать единый цифровой телефонный код
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана разработало проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации седьмой зоны всемирной нумерации".
Стороны закрепляют за собой коды зон нумерации седьмой зоны всемирной нумерации (...) за Республикой Казахстан и Российской Федерацией", - сообщается в документе.
Отмечается, что ресурс нумерации из общего резерва закрепляется за каждой из сторон посредством заключения отдельного соглашения.
В пояснительной записке подчеркивается, что реализация проекта не потребует выделения дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета.
С полным текстом документа можно ознакомится на портале "Открытые НПА".
Напомним, Казахстан использует интегрированный международный код +7 совместно с Россией в соответствии с соглашением от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации седьмой зоны всемирной нумерации", заключенным между ведомствами связи двух стран.
Ранее пресс-службе МЦРИАП РК отметили, что для получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997. В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем.
14.06.2024, 17:05 139996
Токаеву доложили о развитии нового города Алатау в Алматинской области
Президент поручил активизировать усилия по взаимодействию с потенциальными инвесторами для реализации проекта Alatau City
Фото: Акорда
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматинской области Марат Султангазиев в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым доложил о развитии нового города Алатау, сообщает Акорда.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития областного центра Қонаев, нового города Алатау и всей агломерации. Главе государства представили промежуточные результаты разработки градостроительной документации", - проинформировали в пресс-службе.
Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу над исполнением стратегических планов развития области, а также активизировать усилия по взаимодействию с потенциальными инвесторами для реализации флагманского проекта Alatau City.
Также президенту было доложено об основных показателях социально-экономического развития региона за январь-май 2024 года.
Валовой региональный продукт области достиг 5 трлн тенге, по этому показателю она занимает пятое место в стране. Краткосрочный экономический индикатор за январь-апрель составил 107,9%. Обрабатывающая отрасль занимает лидирующее положение в общем объеме промышленности", - сообщили в Акорде.
Как отметил Марат Султангазиев, наблюдается значительная динамика роста в таких отраслях, как сельское хозяйство, услуги связи, транспорт, строительство и торговый сектор.
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву сообщили о формировании на территории области 7 индустриальных зон. Инвестиционный портфель региона до 2030 года включает в себя 207 проектов на 3,7 трлн тенге.
Ранее Токаев пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к участию в проекте Alatau City.
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