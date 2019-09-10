Бурабай занял первое место по посещаемости среди курортов Казахстана у туристов из СНГ

Кокшетау. 9 сентября. Kazakhstan Today - Бурабай в этом году занял первое место по посещаемости среди курортов Казахстана у туристов из стран СНГ, сообщил заместитель акима Акмолинской области Марат Игалиев, передает Kazakhstan Today.

Бурабай в этом году занял первое место по посещаемости среди курортов Казахстана у туристов из стран СНГ. Курорт Бурабай у нас позиционируется с точки зрения круглогодичного туризма, и это направление будет развиваться. Там появятся новые отели, доступные для среднего класса. Кроме того, сейчас идет строительство абсолютно нового курорта "Ак Бура". Кроме Бурабая, мы еще развиваем курорт "Зеренда", большим туристическим потенциалом обладает Сандыктауский район. Все страны Центрально-Азиатского региона должны работать вместе над развитием общего туристического бренда и его успешным позиционированием во всем мире", - сказал Игалиев на международном мероприятии по теме экотуризма, приветствуя гостей от имени главы региона Ермека Маржикпаева.

В своем выступлении Игалиев подчеркнул, что на Бурабай приходится большой поток туристов из России, и выразил уверенность, что, посетив Казахстан, они будут заинтересованы также побывать в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане, по принципу общего туристического потока.

Все мы заинтересованы в том, чтобы появилась и действовала центральноазиатская виза , по типу Шенгенской в Европе. Отрадно, что все руководители и аналитики всех центральноазиатских государств поддерживают то, что Центральная Азия должна себя позиционировать совместно во всем мире как единый регион", - добавил замакима Акмолинской области.

Как сообщила Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики региона, обсуждение актуальных вопросов развития экотуризма в странах Центральной Азии с участием директоров ведущих институтов стратегических исследований разных стран прошло в одном из самых живописных уголков Казахстана - поселке Бурабай. Мероприятие проведено в рамках II Центрально-Азиатского экспертного Форума при поддержке акимата Акмолинской области. Его организаторами выступили Казахстанский институт стратегических исследований при президенте РК, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии.

От имени мирового сообщества приветственные слова прозвучали от специального представителя и главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Натальи Герман.

Для всех из нас этот визит является первым в Акмолинскую область Казахстана, в Бурабай. Здесь все мы увидели прекрасный пример того, как гармонично совмещаются сакральные элементы истории Казахстана и региона с современными технологическими и дизайнерскими идеями, деловой направленностью развития туризма и привлечения инвестиций. Региональный центр ООН по превентивной дипломатии, став партнером Центрально-Азиатского форума в прошлом году, будет с удовольствием продолжать это очень важное сотрудничество. И со своей стороны мы будем делать все, чтобы это сотрудничество расширять и углублять", - отметила Герман.

С докладами по разным темам выступили руководитель отдела международных исследований Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Асель Назарбетова, казахстанский тревел-блогер Нуржан Алгашов, заместитель директора НИСИ Республики Кыргызстан Айдай Темикеева, руководитель Центра ИСМИ при президенте Республики Узбекистан Бахтиер Мустафаев и другие.

По итогам работы Форума руководители аналитических центров стран Центральной Азии и специальный представитель Генерального секретаря ООН, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии был подписан протокол II заседания Центрально-Азиатского экспертного форума. Представители его стран-участниц подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления и наращивания сотрудничества стран региона в водно-экологических и водно-энергетических направлениях, а также в сфере экотуризма.

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