Бывшего акима Усть-Каменогорска могут лишить должности

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Бывший аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев, на данный момент возглавляющий департамент продвижения экспорта в Министерстве торговли и интеграции, может быть уволен, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Председатель комитета партийного контроля партии Nur Otan Артур Платонов на своей странице в Facebook высказался о недавнем назначении.

А моральный тип? А моральное право? В СМИ была опубликована информация о том, что на должность директора департамента продвижения экспорта Министерства торговли и интеграции в апреле текущего года назначен К.М. Тумабаев. Данное назначение вызвало в социальных сетях и СМИ неоднозначную реакцию. Ведь в августе 2018 года аким Усть-Каменогорска Тумабаев находился в машине заместителя акима Риддера Б. Курманбаева, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил пешехода. После ДТП К. Тумабаев сел за руль чужого автомобиля и покинул место происшествия. Решением дисциплинарной комиссии К. Тумабаеву было вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии, а председатель Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan, аким области Даниал Ахметов отметил, что "он не имеет морального права занимать такую высокую должность", - написал Платонов.

Он отметил, что недавнее назначение на должность директора департамента продвижения экспорта Министерства торговли и интеграции РК идет в разрез с ценностями политической платформы и Кодекса этики члена партии Nur Otan.

В этой связи по рекомендации столичной комиссии партийного контроля за дискредитацию партии Тумабаев исключен из ее рядов. На имя руководства Министерства торговли и интеграции Казахстана направлено письмо с рекомендацией об освобождении Тумабаева от должности директора департамента продвижения экспорта данного министерства", - написал Платонов.

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