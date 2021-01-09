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Бывший госинспкетор администрации президента РК возглавил госкорпорацию "Правительство для граждан"

08.01.2021 13123
Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Адил Кожихов назначен председателем правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", передает Kazakhstan Today.
 

Выпускник Казахского национального университета имени аль-Фараби по специальности "политология". Трудовую деятельность начал в 2000 году научным сотрудником Центрально-Азиатского агентства политических исследований", - рассказали о новом руководителе в пресс-службе госкорпорации.

 
В 2001-2003 годах Адил Кожихов занимал должность эксперта Центра внешней политики и анализа при Министерстве иностранных дел РК.
 
В 2003-2005 годах - ведущий научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК.
 
В период с 2005 года по 2011 год - старший эксперт секретариата Совета безопасности, заведующий сектором Информационно-аналитического центра, заместитель пресс-секретаря президента РК, заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа администрации президента РК. 
 
В 2011-2012 годы - заместитель директора РГП "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций". 
 
В 2013-2014 годы - заведующий Информационно-аналитическим центром канцелярии премьер-министра РК. 
 
В 2014-2016 годы - директор РГП "Центр анализа и информации", советник Министра информации и коммуникаций РК.
 
В 2016-2018 годы - председатель Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК. 
 
В 2018-2019 годы - советник первого заместителя председателя партии Nur Otan - директор Института анализа, прогнозирования и стратегических инициатив.
 
С 2019 года занимал должность государственного инспектора администрации президента РК.
 

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