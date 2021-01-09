Бывший госинспкетор администрации президента РК возглавил госкорпорацию "Правительство для граждан"

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Адил Кожихов назначен председателем правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", передает Kazakhstan Today.

Выпускник Казахского национального университета имени аль-Фараби по специальности "политология". Трудовую деятельность начал в 2000 году научным сотрудником Центрально-Азиатского агентства политических исследований", - рассказали о новом руководителе в пресс-службе госкорпорации.

В 2001-2003 годах Адил Кожихов занимал должность эксперта Центра внешней политики и анализа при Министерстве иностранных дел РК.

В 2003-2005 годах - ведущий научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК.

В период с 2005 года по 2011 год - старший эксперт секретариата Совета безопасности, заведующий сектором Информационно-аналитического центра, заместитель пресс-секретаря президента РК, заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа администрации президента РК.

В 2011-2012 годы - заместитель директора РГП "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций".

В 2013-2014 годы - заведующий Информационно-аналитическим центром канцелярии премьер-министра РК.

В 2014-2016 годы - директор РГП "Центр анализа и информации", советник Министра информации и коммуникаций РК.

В 2016-2018 годы - председатель Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.

В 2018-2019 годы - советник первого заместителя председателя партии Nur Otan - директор Института анализа, прогнозирования и стратегических инициатив.

С 2019 года занимал должность государственного инспектора администрации президента РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства