Бывший сотрудник ДЭР вымогал у предпринимателя 30 млн тенге

Алматы. 6 октября. Kazakhstan Today - Департаментом внутренних расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК задержан житель Алматы, который путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь сотрудником Департамента экономических расследований по Алматинской области, вымогал у предпринимателя денежные средства в сумме 30 000 000 тенге, передает Kazakhstan Today.

По результатам ОСМ, после получения денежных средств, злоумышленник был задержан с поличным и дал признательные показания. В ходе досудебного расследования установлено, что правонарушитель является бывшим сотрудником Службы экономических расследований департамента государственных доходов по Алматы Комитета государственных доходов МФ РК, в 2017 году был осужден за получение взятки и уволен с СЭР по отрицательным мотивам", - сообщили в комитете.

Досудебное расследование по делу продолжается.

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