Бывший замакима Астаны Сергей Хорошун назначен заместителем управделами президента

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Бывший первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун назначен заместителем управделами президента, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Хорошун Сергей Михайлович назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.

Напомним, до настоящего назначения Сергей Хорошун являлся первым заместителем акима Астаны.

Родился 26 марта 1966 года. В 1984-1986 годы проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР. В 1990 году окончил Целиноградский инженерно-строительный институт.

В разные годы работал в ПСО "Целинограджилстрой" в Управлении Целинной железной дороги, УКС ГКП "Горкоммунхоз".

С 2000 года являлся директором департамента коммунального хозяйства. С февраля 2005 года - директор департамента энергетики и коммунального хозяйства города Астаны. С сентября 2006 года - первый заместитель акима города Астаны.

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