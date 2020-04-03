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Токаев обсудил с президентом Европейского совета cитуацию с распространением COVID-19

02.04.2020, 22:40 3862
Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today – Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщили в пресс-службе президента РК.
 

Собеседники обсудили ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции в мире, и совместные меры по ликвидации ее последствий", - говорится в сообщении.

 
В частности, Шарль Мишель дал высокую оценку практическим действиям и решениям президента Казахстана по предотвращению дальнейшего распространения COVID-19 в стране. По его словам, Казахстан - чрезвычайно важный партнер ЕС в Центральной Азии. В этой связи участие Казахстана в международных и региональных усилиях в борьбе с коронавирусом имеет большое значение и всецело поддерживается Брюсселем.
 
Европейский функционер также особо отметил предпринимаемые президентом Казахстана антикризисные меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, обеспечение занятости и выполнение социальных обязательств перед населением. Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан предпринимает решительные шаги для обеспечения социально-экономической стабильности государства.
 
В ходе беседы президент Казахстана проинформировал представителя ЕС об итогах телефонных переговоров с лидерами России, Китая и ряда стран Центральной Азии по противодействию пандемии. Наряду с этим, Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку инициативы Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по продвижению гуманитарного плана для борьбы с коронавирусом, включая привлечение международного финансирования (5 трлн долларов) в рамках оказания помощи наиболее уязвимым странам мира. 
 
Кроме того, стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития казахстанско-европейских отношений, в том числе реализации нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве "РК-ЕС". Глава государства подчеркнул, что данный документ закладывает прочную основу для дальнейшего укрепления политического диалога, наращивания взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
 
В завершение переговоров собеседники акцентировали внимание на актуальных вопросах региональной и глобальной повестки дня. В частности, Шарль Мишель поинтересовался перспективами проведения межсирийских переговоров в рамках Астанинского формата. Со своей стороны, Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана предоставить площадку для организации очередного раунда переговоров, которые дополняют Женевский процесс по мирному урегулированию в Сирии.
 
Телефонный разговор состоялся по инициативе европейской стороны.
 

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