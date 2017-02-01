C 13 февраля правчасы в мажилисе будут транслироваться в режиме онлайн

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C 13 февраля правчасы в мажилисе будут транслироваться в режиме онлайн01.02.2017
  • Фото: strategy2050.kz
Государство  11:53

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Cегодня на пленарном заседании мажилиса спикер палаты Нурлан Нигматулин объявил о новом формате работы парламентариев, сообщила пресс-служба палаты.

По словам спикера, отныне все правительственные часы будут транслироваться в интернете в режиме онлайн, также как с начала нынешней сессии проходят и пленарные заседания мажилиса, передает Kazakhstan Today.

Нововведения начнут действовать уже 13 февраля, когда состоится правительственный час.

"Подобный формат позволит нам сделать работу мажилиса ещё более открытой и ещё более транспарентной", - подчеркнул Нигматулин.
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