C 13 февраля правчасы в мажилисе будут транслироваться в режиме онлайн

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Cегодня на пленарном заседании мажилиса спикер палаты Нурлан Нигматулин объявил о новом формате работы парламентариев, сообщила пресс-служба палаты.
По словам спикера, отныне все правительственные часы будут транслироваться в интернете в режиме онлайн, также как с начала нынешней сессии проходят и пленарные заседания мажилиса, передает Kazakhstan Today.
Нововведения начнут действовать уже 13 февраля, когда состоится правительственный час.
"Подобный формат позволит нам сделать работу мажилиса ещё более открытой и ещё более транспарентной", - подчеркнул Нигматулин.
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