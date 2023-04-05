C 1 июля планируется переход к новой модели рынка электроэнергии - Минэнерго

Прорабатываются проекты по строительству новых ТЭЦ в Кокшетау и Семее

Рассказать друзьям

Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - C 1 июля текущего года планируется переход к новой модели рынка электрической энергии на базе механизма единого закупщика электрической энергии и балансирующего рынка электрической энергии. Об этом сообщил и.о. министра энергетики Болат Акчулаков в ходе заседания правительства.





Новая модель рынка позволит реализовать необходимые проекты по вводу генерации в целях покрытия среднесрочной потребности в электрической энергии", - сказал Акчулаков.





По его словам, на сегодня реализуются проекты по модернизации действующих электростанций, которые позволят к 2027 году годы ввести свыше 1 700 МВт. Идет строительство маневренных мощностей на суммарную мощность свыше 1 200 МВт в городе Кызылорда и Туркестанской области.





Также прорабатываются проекты по строительству новых ТЭЦ в городах Кокшетау и Семей. Ведется реализация проектов по строительству блоков №3-4 Экибастузкой ГРЭС-2, а также модернизации энергоисточников Алматинского энергокомлекса.





Кроме того, ведется работа по модернизации Национальной электрической сети, в том числе усиление энергосистемы Западной и Южной зон, присоединение Западной зоны в Единую электроэнергетическую систему.





Также и.о. министра напомнил, что в мажилисе парламента находится проект закона "О теплоэнергетике", который предусматривает:



