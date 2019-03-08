Частный сектор села Косшы близ Астаны подключат к центральному водопроводу

Кокшетау. 9 ноября. Kazakhstan Today - Частный сектор села Косшы Акмолинской области подключат к центральному водопроводу, передает Kazakhstan Today.





Растущая и развивающаяся столица притягивает к себе не только казахстанцев из всех уголков нашей республики, но и соседних стран большими возможностями в самореализации. Также динамично развивается и пригород Астаны, что вызывает необходимость кардинально улучшить условия жизни его жителей, повысить качество общественного пространства, социальной и транспортной инфраструктуры, и рядовой, и знаковой застройки, отмечают в управлении внутренней политики Акмолинской области со ссылкой на акимат Целиноградского района.





Постепенно, поэтапно эти масштабные задачи решаются. В пригородных поселках активно возводится новое жилье, социальные учреждения, к новостройкам подводятся линии электропередач, водопроводы, строятся дороги.





К примеру, за последние 3-4 года численность населения некогда маленького аула Косшы выросла в два раза. Сегодня здесь проживает почти 50 тыс. человек, которые живут в новых домах, построенных за последние годы.





Благоустройство села Косшы - тема, требующая государственного внимания. И одна из первоочередных задач госорганов - обеспечение села качественной питьевой водой. Для этого два года назад началось строительство водозаборных сооружений и водовода от Нижнеромановского месторождения до села Косшы. За это время проделана колоссальная работа по установке необходимого оборудования.





Сегодня уже завершено строительство насосной станции, дополнительных водоводов, шесть скважин из построенных 14 введены в эксплуатацию. Эти меры позволили увеличить объем подаваемой в Косшы воды.





На полную мощность водопровод запустят в следующем году. Если раньше центральным водоснабжением был обеспечен лишь микрорайон Лесная Поляна, то в 2019 году вода придет и в частные дома косшынцев.





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