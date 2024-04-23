Человек может быть лишен жилища только по решению суда - Конституционный суд
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Норму, содержащуюся в пункте 1 статьи 25 Конституции и устанавливающую, что "не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда", с учетом конституционных норм о жилище, имуществе и праве собственности, об иных правах и свободах человека необходимо понимать буквально. Человек может быть лишен жилища только по решению суда. Санкционирование прокурором процедуры по принудительному обращению взыскания на жилище не отменяет судебное решение, не заменяет его и не равнозначно ему. Об этом сообщили в пресс-службе Конституционного суда.
Норму пункта 3 статьи 26 Конституции Республики Казахстан о том, что "никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда", следует понимать как важную конституционную гарантию права собственности. Конституция гарантирует право собственности граждан на любое законно приобретенное имущество. Лишение имущества во всех спорных случаях может производиться на основании предварительно принятого судом решения или иными способами, предусмотренными законом, с возможностью последующего судебного контроля за законностью отчуждения имущества", - пояснили в суде.
Отмечается, что конституционные положения о запрете лишения жилища или иного имущества, иначе как по решению суда (пункт 1 статьи 25 и пункт 3 статьи 26), касаются ситуаций, когда смена собственника происходит не добровольно.
Прокурор в установленных законом пределах и формах осуществляет высший надзор за соблюдением законности лишения имущества и санкционирует в предусмотренных законом случаях процедуру принудительного обращения взыскания на имущество должника (кроме жилища), находящееся у него либо у иных физических и юридических лиц, или отказывает в даче санкции. При этом не должны затрагиваться законные интересы других собственников данного имущества, если оно находится в общей совместной собственности. В случае несогласия с принятым решением физические и юридические лица вправе обратиться в суд в соответствии с законом", - говорится в сообщении.
В суде отметили, что в случае лишения человека жилища без его согласия решение суда обязательно и безальтернативно. При лишении гражданина жилища, особенно единственного, должны учитываться закрепленные в законе права проживающих с ним членов семьи, в том числе несовершеннолетних.
Конституционный суд рекомендовал правительству совместно с Верховным судом, Генпрокуратурой и другими заинтересованными госорганами рассмотреть вопросы по совершенствованию правового регулирования процедуры лишения жилища, уточнению компетенции суда, прокуратуры и органов, обеспечивающих принудительное исполнение исполнительных документов, при лишении имущества и жилища, усилению правовой защиты жилищных прав граждан, членов их семей, включая несовершеннолетних, при лишении их единственного жилища.
Нормативное постановление об официальном толковании вступило в силу со дня его принятия. С полным текстом нормативного постановления можно ознакомиться по ссылке.