Чем будет заниматься Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи: утверждено положение

Фото: Pexels.com

Рассказать друзьям

Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта - Министерство туризма и спорта утвердило задачи и функции подведомственного ему Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи.





В задачи комитета входят:





реализация государственной политики в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности;

обеспечение координации по вопросам реализации государственной политики, выполнение регулятивных, реализационных, контрольных функций в сфере игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности, а также участие в выполнении стратегических функций министерства в пределах компетенции ведомства.





Функции комитета:





разработка нормативных правовых и правовых актов, соглашений, меморандумов и договоров, а также обобщение практики применения законодательства республики в сферах, регулируемых комитетом, и внесение предложений по их совершенствованию;

разработка перечня и формы документов, подтверждающих соответствие организатора игорного бизнеса квалификационным требованиям, установленным законом "Об игорном бизнесе";

разработка формы представления отчетности организатора игорного бизнеса, правил осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса;

разработка правил определения оператора лотереи и правил их проведения;

разработка текста, эскизов предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх или пари;

разработка типовых правил работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр или пари;

разработка правил осуществления систематического сбора информации и анализа содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино, иностранных букмекерских контор или тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК и т.д.





Комитет также будет вести реестр касс-тотализаторов, букмекерских контор и лицензиатов в сфере игорного бизнеса, а также список лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари; лицензировать деятельность в сфере игорного бизнеса и решать другие вопросы.





Приказ вступает в силу со дня его подписания.



