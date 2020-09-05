Чем будет заниматься новое Агентство по стратегическому планированию и реформам

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов рассказал о функциях нового Агентства по стратегическому планированию и реформам, передает Kazakhstan Today.

По словам Смаилова, в новое ведомство будут передана часть функций Министерства национальной экономики.

Создаваемое Агентство по стратегическому планированию и реформам при президенте будет за счет перераспределения функций, то есть передачи отдельных функций от Министерства национальной экономики. В частности, это функции по вопросам стратегического планирования, отдельные вопросы по госуправлению и вопросы развития государственной статистики", - цитирует Смаилова пресс-служба премьер-министра РК.





Финансирование деятельности этого агентства будет за счет перераспределения существующих расходов на выполнение указанных функций.

Будет составлен разделительный баланс, который будет учтен при уточнении бюджета текущего года и формировании республиканского бюджета на следующие три года в рамках законопроектов, которые сейчас в мажилисе.





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