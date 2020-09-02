Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Выступая сегодня с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать Агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением президенту, передает Kazakhstan Today.

Президент подчеркнул, что стране необходима новая модель государственного управления.

Реформы в этой сфере нужно проводить системно. Начнем с того, что изменим подходы к госуправлению, кадровой политике, системе принятия решений и ответственности за их выполнение. В условиях пандемии и кризиса действующая система госуправления работает на максимальных оборотах. Решение оперативных задач отнимает время и ресурсы, но ни в коем случае нельзя выпускать дальние горизонты, поэтому мною принято решение создать Агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением президенту. Подобный орган ранее существовал и успешно выполнял возложенные на него задачи. Теперь он вновь становится центральным звеном всей системы государственного планирования. Разрабатываемые агентством реформы должны быть конкретными, реалистичными и, самое главное, обязательными к исполнению всеми госорганами", - заявил Токаев.

По его словам, для большей объективности и быстрой оценки ситуации в состав нового агентства будет переведен комитет по статистике, который сейчас находится в структуре Министерства национальной экономики.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства