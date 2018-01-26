Четырех судей Верховного суда освободили от должностей

Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Сегодня на первом в новом году пленарном заседании сената парламента депутаты палаты освободили от должностей четырех судей Верховного суда, передает Kazakhstan Today.

"Рассмотрев представление президента Казахстана, сенаторы освободили от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку Рахимбека Мамырбаева, Омирсерика Кожабаева, Дуйсена Тумабекова и в связи со смертью Калидулу Шаухарова", - сообщили в пресс-службе сената.

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