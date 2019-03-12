Четыре учреждения КУИС ликвидируют в Астане, Алматы и двух областях

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - Четыре учреждения КУИС ликвидируют в Астане, Алматы, Акмолинской и Актюбинской областях, передает Kazakhstan Today.

Проект постановления правительства "О ликвидации некоторых республиканских государственных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" размещен на портале "Открытые НПА". Согласно документу, МВД предлагает ликвидировать учреждения ЕЦ-166/22 департамента УИС по Астане, ЕЦ-166/26 ДУИС по Акмолинской области, КА-168/5 ДУИС по Актюбинской области и ЛА-155/1 ДУИС по Алматы.

Как отмечается в пояснительной записке МВД, основанием для принятия проекта является реализация поручения главы государства от 4 июля 2013 года по оптимизации учреждений уголовно-исполнительной системы в период гуманизации и снижения тюремного населения. По данным ведомства, за последние годы количество лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, значительно снизилось (в 2015 году - 42 тыс., в 2018 году - 31 тыс.).

Также сообщается, что износ зданий четырех учреждений, предлагаемых к ликвидации, составляет 100%.

К ликвидации предлагаются учреждения с учетом состояния зданий, сооружений и коммуникационных сетей, эффективности, технической оснащенности учреждений, отдаленности от областного центра. Дальнейшая эксплуатация предлагаемых к ликвидации учреждений потребует проведения капитального ремонта зданий и сооружений, инженерно-технических средств охраны и коммуникационных сетей, на что необходимы значительные финансовые затраты из государственного бюджета. Кроме того, указанные учреждения представляют определенную опасность для жизни и здоровья, не только осужденных и персонала этих учреждений, но и всех граждан, поскольку эти учреждения не могут обеспечить максимальную безопасность", - указывается в документе.

В записке говорится, что аттестованные сотрудники ликвидируемых учреждений продолжат службу в других подразделениях уголовно-исполнительной системы.

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