Чиновника задержали во время совещания в акимате Шымкента  

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Шымкент. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во время заседания в акимате Шымкента сотрудники Антикоррупционной службы задержали чиновника, - Во время заседания в акимате Шымкента сотрудники Антикоррупционной службы задержали чиновника, сообщает OTYRAR.





Во время совещания глава городского Антикора сообщил, что у них есть вопросы к некоторым сотрудникам. После этого аким Габит Сыздыкбеков заявил, чтобы забирали подозреваемых в коррупции.





Совещание ненадолго прервали сотрудники Антикора, которые вошли в зал и вывели одного из чиновников. Им оказался исполняющий обязанности руководителя управления жилья, сообщает OTYRAR.





Видео опубликовал на своей странице в Instagram аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.









Агентством по противодействию коррупции установлено нарушение со стороны одного из сотрудников, занимающего руководящую должность в одном из управлений акимата. В связи с чем на сегодняшнем аппаратном совещании сотрудникам Агентства дана возможность ареста указанного работника для проведения следственных действий. Я считаю, что данная ситуация, сложившаяся на глазах у сотрудников, участвовавших в этом совещании, станет предметом размышления для всех работников акимата, наряду с руководящим составом. В очередной раз напоминаю, прекратите все попытки поиска возможностей незаконного обогащения", - написал аким в Instagram.





Он отметил, что президентом даны конкретные поручения, направленные на формирование в обществе нулевой терпимости к любым коррупционным деяниям.





С первых дней службы на посту акима города, неустанно следуя этому курсу, мною многократно озвучена абсолютная неприемлемость любых коррупционных проявлений. Прежде чем идти на государственную службу, человек должен быть готов оправдать доверие людей, служить на благо своего народа. И никак иначе. Недопустимость коррупции в стенах акимата и подведомственных учреждений ранее обсуждалась и с сотрудниками правоохранительных органов", - подчеркнул он.



