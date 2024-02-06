В Шымкенте украли деньги, выделенные на сейсмоаудит жилых домов
Шымкент. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления жилья города Шымкента подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности города, сообщили в Антикоррупционной службе.
Департамент по противодействию коррупции по городу Шымкенту проводит досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя управления жилья города.
По данным ведомства, он подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов города.
Предварительная сумма ущерба составляет 120 млн тенге.
В ходе параллельного финансового расследования проверяется версия о легализации похищенных средств путем строительства банного комплекса в селе Казыгурт Туркестанской области, оформленного на мать чиновника", - отметили в Антикоре.
В настоящее время он задержан и водворен в изолятор.
Расследование продолжается.
Напомним, после землетрясения в Алматы президент поручил проверить, на что были потрачены деньги, выделенные на систему оповещения о землетрясениях.
После поручения главы государства специальная группа сотрудников агентства приступила к изучению обоснованности расходов, законности проведения госзакупок. Региональным департаментом Антикора инициирована соответствующая аудиторская проверка.
Сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.