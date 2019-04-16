Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Численность населения Казахстана на 1 марта составила 18,4 млн человек, передает Kazakhstan Today.

Численность населения страны на 1 марта 2019 года составила 18 431,5 тыс. человек, в том числе городского - 10 721,5 тыс. (58,2%), сельского - 7710 тыс. (41,8%) человек", - говорится в отчете о социально-экономическом развитии Республики Казахстан Комитета по статистике МНЭ РК за январь-март 2019 года.

По данным ведомства, численность населения по сравнению с данными на 1 марта 2018 года увеличилась на 235,7 тыс. человек, или 1,3%.

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