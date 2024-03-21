Число жалоб на некачественную косметологию выросло почти в 2 раза в Казахстане

За 2023 год поступило 68 жалоб на некачественно сделанные процедуры

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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За минувший год число жалоб на некачественно выполненные косметологические процедуры выросло почти в 1,8 раза, написал в - За минувший год число жалоб на некачественно выполненные косметологические процедуры выросло почти в 1,8 раза, написал в ответе на депзапрос мажилисменов первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр.





За 2023 год поступило 68 обращений на некачественные косметологические манипуляции и пластические операции, что в 1,8 раза больше, чем в 2022 году (37). Проверки были проведены в 33 случаях, из которых в 20 (61%) выявлена незаконная медицинская деятельность без сертификата, лицензии, несоответствие набора помещений, оснащения утвержденным требованиям, грубые нарушения правил и стандартов оказания медицинской помощи, с причинением того или иного вреда здоровью", - сообщил Скляр.





По его словам, в прошлом году составлено 1799 административных протоколов, из них 674 протокола - за незаконную медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность.





Также в интернете было выявлено 95 организаций, предоставляющих недостоверную рекламу, на 148 интернет-ресурсах и онлайн-платформах.





По итогам мониторинга привлечены к административной ответственности 27 субъектов с наложением штрафов на сумму 3,6 млн тенге, из которых 15 - реклама дерматокосметологических процедур и пластических операций", - написал вице-премьер.





Она напомнил, что на официальных источниках Минздрава опубликован список добросовестных поставщиков услуг, имеющих разрешительные документы по пластической хирургии и дерматовенерологии (дерматокосметологии), к которым граждане могут обращаться для получения безопасной медицинской помощи.





В настоящее время уполномоченным органом проводится последовательная работа по регламентации нормативно-правовой базы. Учитывая высокий риск бьюти-процедур, масштабы причинения вреда здоровью и жизни гражданам субъектами предпринимательства, осуществляющими незаконную медицинскую деятельность, низкую эффективность предусмотренных законодательством мер уполномоченным органом прорабатывается вопрос наделения надзорной функцией госоргана в сфере оказания медицинских услуг", - сообщил Скляр.





Также данный вопрос будет внесен на рассмотрение координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью при Генеральной прокуратуре





Напомним, с депзапросом о регулировании деятельности лжеврачей выступила 14 февраля депутат мажилиса Гульдара Нурумова. Депутат потребовала обеспечить контроль рекламных объявлений об оказании медуслуг в социальных сетях и усилить работу по выявлению незаконной медицинской деятельности.



