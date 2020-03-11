Министр экологии встретился с крестьянами Жетысайского района Туркестанской области после совещания в Nur Otan

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - По поручению Елбасы партия Nur Otan встречается с жителями отдаленных аулов и сел страны для обсуждения волнующих население проблемных вопросов и поиска путей их решения, передает Kazakhstan Today.

Так, в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область жителями села Абай Жетысайского района был поднят вопрос затянувшейся реконструкции оросительного канала К-30, используемого более 2600 крестьянскими хозяйствами. По итогам поездки, как и обещал, провел совещание с членами партии – министрами сельского хозяйства и природных ресурсов. Уполномоченные ведомства уже в ближайшее время внесут отдельную дорожную карту по решению взятых на контроль партии вопросов. Сегодня же министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на месте ознакомился с ситуацией и встретился с сельчанами. О результатах проинформируем дополнительно", - сообщил в своем аккаунте в Instagram первый зампред партии Бауыржан Байбек.

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