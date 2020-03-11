Министр экологии встретился с крестьянами Жетысайского района Туркестанской области после совещания в Nur Otan

Так, в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область жителями села Абай Жетысайского района был поднят вопрос затянувшейся реконструкции оросительного канала К-30, используемого более 2600 крестьянскими хозяйствами. По итогам поездки, как и обещал, провел совещание с членами партии – министрами сельского хозяйства и природных ресурсов. Уполномоченные ведомства уже в ближайшее время внесут отдельную дорожную карту по решению взятых на контроль партии вопросов. Сегодня же министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на месте ознакомился с ситуацией и встретился с сельчанами. О результатах проинформируем дополнительно", - сообщил в своем аккаунте в Instagram первый зампред партии Бауыржан Байбек.
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Елбасыныњ тапсырмасы бойынша, "Nur Otan" партиясы халыќты толѓандыратын т‰йінді мєселелерді жєне олардыњ шешу жолдарын бірге талќылау ‰шін еліміздіњ шалѓайдаѓы ауылдары мен елдімекендерініњ т±рѓындарымен кездесуде. ? Т‰ркістан облысына жасаѓан ж±мыс сапарымыздыњ барысында Жетісай ауданына ќарасты Абай ауылыныњ т±рѓындары 2600-ден астам шаруа ќожалыѓы пайдаланатын К-30 суару каналын ќайта ќалпына келтіру ж±мыстарыныњ ±заќќа созылѓаны туралы мєселені кµтерген болатын. ? Уєде еткенімдей, осы сапардан кейін партия м‰шелері – ауыл шаруашылыѓы жєне табиѓи ресурстар министрлерімен арнайы жиын µткіздім. Жаќын арада уєкілетті мемлекеттік органдар партиялыќ баќылауѓа алынѓан мєселелерді шешудіњ жеке жол картасын енгізеді. Б‰гін Экология, геология жєне табиѓи ресурстар министрі Маѓз±м Мырзаѓалиев сол жерде жаѓдаймен танысып, ауыл т±рѓындарымен кездесті. Нєтижелері туралы ќосымша хабарлаймыз. ? *** ? По поручению Елбасы партия "Nur Otan" встречается с жителями отдаленных аулов и сёл страны для обсуждения волнующих население проблемных вопросов и поиска путей их решения. ? Так, в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область жителями села Абай Жетысайского района был поднят вопрос затянувшейся реконструкции оросительного канала К-30, используемого более 2600 крестьянскими хозяйствами. ? По итогам поездки, как и обещал, провел совещание с членами партии – министрами сельского хозяйства и природных ресурсов. Уполномоченные ведомства уже в ближайшее время внесут отдельную дорожную карту по решению взятых на контроль партии вопросов. Сегодня же министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на месте ознакомился с ситуацией и встретился с сельчанами. О результатах проинформируем дополнительно.
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