Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - Члены правительства выедут в регионы для встреч с населением. Об этом сегодня на пресс-конференции, докладывая о реализации новых социальных мер главы государства "АЛЕУМЕТТІК КАМКОРЛЫК", сообщила заместитель премьер-министра РК Гульшара Абдыкаликова, передает Kazakhstan Today.

Как отметила Абдыкаликова, вопросы разъяснительного характера сейчас являются главным приоритетом и правительство готово к конструктивному диалогу.

По словам вице-премьера, начиная со следующей недели, запланированы поездки в регионы, где будут проведены мероприятия разъяснительного характера. В этой связи будет организован прием граждан по отдельным категориям. В целях эффективной реализации всех намеченных задач, в первую очередь правительством будет проводиться активная широкомасштабная информационно-разъяснительная работа, пишет портал primeminister.kz

Отмечается, что эта работа будет реализована на основе внедрения новых форматов, нацеленных на максимальную доступность госорганов населению. Для этого будут задействованы все современные средства коммуникаций.

Для выстраивания этой работы во главе со мной мы начинаем выезды в регионы. Нами разработана детальная медиакарта, которая предусматривает посещение всех районов, отдельных сел. В рамках этих поездок будут проведены не только традиционные встречи представителей госорганов с населением в акиматах, но и сходы населения по месту жительства, личный прием граждан. Также мы рассмотрим работу ЦОНов, Центров занятости", - рассказала Абдыкаликова.

При этом она подчеркнула, что в первую очередь будут рассматриваться вопросы обеспечения населения работой, предоставления кредитов разного уровня, создания условий работы на дому (дистанционно).

В целом Абдыкаликова отметила, что на XVIII съезде партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев начал новый этап развития Казахстана.

"Предстоящие 10 лет являются определяющими для вхождения в 30 развитых стран мира, параллельно мы большую работу должны провести по человеческому капиталу, в том числе объявлены новые социальные инициативы, которые можно разделить на три крупных блока: повышение дохода и поддержка малообеспеченных граждан, вопросы обеспечения жильем семей, которые имеют низкие доходы, вопросы повышения качества образования и здравоохранения, а также развитие регионов. В ближайшие три года на эти цели из бюджета дополнительно будет выделено 2,3 трлн тенге", - сказала заместитель премьер-министра.

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