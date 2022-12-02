Члены семей казахстанских дипломатов смогут работать в Швейцарии

Президент подписал соответствующий закон

Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений", сообщает пресс-служба - Глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений", сообщает пресс-служба Акорды





В Берне 6 сентября 2021 года было подписано соглашение между правительством Республики Казахстан и Швейцарским федеральным советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений.





Цель - урегулирование на основе взаимности вопросов, связанных с осуществлением на территориях Казахстана и Швейцарии оплачиваемой трудовой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений одной из сторон, официально аккредитованных при другой стороне или международной организации, учрежденной на территории другой стороны.





Это дает возможность членам семей казахстанских дипломатов работать на оплачиваемой основе в Швейцарии.