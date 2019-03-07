Что нужно указывать в декларациях о доходах и имуществе в 2020 году

Алматы. 6 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы состоялась пресс-конференция, на которой директор республиканского Центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев разъяснил вопросы, касающиеся всеобщего декларирования доходов и имущества, передает Kazakhstan Today.

Согласно закону, с 1 января 2020 года почти 13 миллионов жителей Казахстана должны будут сдавать ежегодные декларации по доходам и имуществу. Декларированию подлежат все совершеннолетние граждане Казахстана, этнические переселенцы и лица, имеющие вид на жительство, а также несовершеннолетние, у которых есть имущество или доход, и иностранцы, у которых в Казахстане есть имущество или доля участия в компаниях. Отчет необходимо будет сдать до 15 июля на бумажном носителе, или до 15 сентября в электронном виде.

"Рекомендую указывать в декларации доходов и имущества всё, что стоит свыше 500 000 тенге, и то, что, возможно, вы захотите продать. Это могут быть драгоценности, шубы, картины. Не рекомендую сдавать отчет в бумажном виде и пользоваться услугами консалтинговых компаний или знакомых бухгалтеров, так как в отчете будет много конфиденциальной информации", - сказал Казанцев.

По его словам, в первоначальном отчёте необходимо указать информацию: о своей недвижимости (здания, сооружения, земельные участки, дома, квартиры, дачи в Казахстане и за пределами Казахстана, а также доли участия в строительстве); о движимом имуществе (машины, мотоциклы, яхты и так далее); о наличии денежных средств (сколько денег хранится на банковских счетах, депозитах, карточках, в казахстанских банках и за пределами, сколько наличных средств.

Казанцев отметил, что указание наличный средств необходимо, поскольку с 2020 года планируется ввести ограничение на количество хранимых наличных денег. По предварительной информации, это будет 15 млн тенге.

Также в первоначальном отчете необходимо указать информацию о дебиторской, кредиторской задолженность физического лица: расписки - как нотариальные, так и не нотариальные. Фактически необходимо будет указывать ИИН человека, которому вы должны, и ИИН человека, который должен вам. Теоретически можно не декларировать доходы, но нужно понимать, что, скрыв 1 млн, которые должен вам друг, при возврате вы будете должны оплатить налог. Иначе налоговая задастся вопросом, откуда вы берёте финансовые средства", - уточнил Казанцев.

Также нужно указать информацию о культурных ценностях, драгоценностях, фамильных украшениях и биологических активах.

"Опять же, можно и не указывать, но всегда думайте о будущем - вдруг вы решите это продать. Следовательно, у вас появятся деньги. Кто-то выращивает лошадей, а некоторые из них стоят дороже машины", - отметил спикер.

После сдачи входящей декларации нужно будет сдавать другие формы: краткий и расширенный отчет. Краткий отчёт предназначен для работников, пенсионеров, студентов, у которых отсутствуют изменения в количестве имущества за год, кроме полученной заработной платы.

"Если вы ничего не продали, ничего не купили, значит, заполняете бланк на 1 странице. Те, у кого будут изменения, например, купил машину, продал квартиру, будут сдавать расширенный отчёт. В расширенном отчёте также указываются дарственные и наследство. Также расширенный отчет будут отправлять предприниматели. Если декларация не будет предоставлена или в ней будет отображаться недостоверная информация, то предусмотрен штраф 30 МРП (в 2019 году 75 750 тенге). Однако последствия могут быть серьёзнее. Ведь если вы будете скрывать доходы, а они будут обнаружены, то минимум 10% ИПН вы оплатите", - разъяснил эксперт.

По его мнению, с 2020 года невозможно будет скрывать свои доходы.

"Хочу напомнить, что срок исковой давности на сегодняшний день - 5 лет, с 2020 года планируется - 3 года. Следовательно, в 2023 году, налоговая вам сможет предъявить претензии по незадекларированным доходам и имуществу за 2022, 2021 и 2020 годы", - отметил он.

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