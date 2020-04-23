Выявляются контактировавшие с заболевшим COVID-19 бывшим вице-министром здравоохранения РК

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - Выявляются лица, контактировавшие с заболевшим COVID-19 бывшим вице-министром здравоохранения РК Камалжаном Надыровым, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип проводятся эпидемиологические обследования.

В последние дни Камалжан Надыров по заданию министра был в Алматинской области. Когда был выявлен коронавирус в городской больнице в Алматы, то Камалжан Надыров посещал объект. Конечно, он соблюдал все санитарные требования. Тем не менее должны выяснить, каким образом и где он заразился коронавирусом. Сейчас К. Надыров записывает, куда он ходил, с кем контактировал и встречался. Контактировавшие будут сдавать ПЦР-тесты", - сказал Ахметшарип.

Напомним, вчера постановлением правительства Надыров Камалжан освобожден от занимаемой должности вице-министра здравоохранения в связи с переходом на другую работу. Планировалось его назначение руководителем управления общественного здоровья Алматы. Однако вечером у Камалжана Надырова подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция" . В связи с данной ситуацией по согласованию с акимом Алматы отставка руководителя управления общественного здоровья Тлеухана Абилдаевым приостановлена.

По информации официального представителя Министерства здравоохранения РК, Камалжан Надыров был доставлен в инфекционный стационар города Нур-Султана. Заболевание проходит в легкой форме.

По его словам, министр здравоохранения Елжан Биртанов 22 апреля сдаст тест на коронавирус. "Результаты мы обязательно огласим, как только они станут известны", - сказал Ахметшарип.

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