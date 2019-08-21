Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - Данат Жумин назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением премьер-министра Республики Казахстан Жумин Данат Есболович назначен заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра, сообщила пресс-служба главы кабмина.

Жумин родился в 1983 году в Костанайской области. Окончил Костанайский бизнес-колледж по специальности "Менеджмент и бухучет", Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности "Политология", Университет Монтаны по программе "Болашак" (штат Монтана, США) со степенью магистра государственного управления, завершил трехгодичную Программу подготовки высших руководителей в Гарвардской школе бизнеса.

В 2002-2007 годах принимал активное участие в реализации государственной молодежной политики. Возглавлял Альянс студентов Казахстана, занимал должность исполнительного директора Конгресса молодежи Казахстана.

В 2009-2011 годах работал в сфере госуправления. Назначался директором департамента АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы", советником ректора Академии государственного управления при президенте РК, заместителем директора Института дипломатии Академии государственного управления при президенте РК. Являлся национальным экспертом Европейской комиссии по вопросам реформы государственного управления.

В 2011-2013 года занимал должность генерального директора ТОО "Apex Consult" - консалтингового агентства в области стратегических маркетинговых коммуникаций, которое основал в 2010 году.

В 2013-2014 годы - руководитель секретариата - советник председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

В 2014-2016 годы - председатель Совета Общенационального движения "Казахстан-2050".

В 2016-2017 годы - председатель Наблюдательного совета ТОО "Apex Consult"

В ноябре 2017 года назначен заместителем директора департамента политической работы партии Nur Otan, в 2018 году - директором департамента.

C июля 2018 года по август 2019 года занимал должность заместителя акима города Шымкента, курировал вопросы предпринимательства, промышленности и инвестиций, сельского хозяйства, туризма и цифровизации.

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