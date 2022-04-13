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Данияр Есин освобожден от должности заведующего ситуационным центром Совета безопасности РК

12.04.2022, 09:30 19871
Данияр Есин освобожден от должности заведующего ситуационным центром Совета безопасности РК
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении от должности заведующего ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Распоряжением главы государства Есин Данияр Нурашович освобожден от должности заведующего ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.

 

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Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с депутатами Европарламента

13.04.2022, 20:34 1171
Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с депутатами Европарламента
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - В ходе встречи стороны отметили динамичное и развивающееся сотрудничество между Казахстаном и Европейским союзом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Евросоюз является одним из глобальных торгово-экономических партнеров нашей страны и входит в список главных инвесторов Казахстана. Товарооборот за 2021 год составил 28,9 млрд долларов США, что на 17,9% выше по сравнению с 2020 годом. В Алматы зарегистрировано 713 совместных предприятий и 1699компаний с участием капитала стран ЕС.
 
Глава города проинформировал членов делегации Европейского парламента о ходе работ по восстановлению экономики Алматы, дальнейших планах по социально-экономическому развитию города. 
 
Также в ходе встречи поднимались вопросы активизации взаимодействия с гражданским сообществом и неправительственными организациями (НПО), которых на сегодня в городе насчитывается более 4 тысяч (20% от общего количества по республике, в РК более 19 тыс.). 
 
В завершение встречи стороны выразили готовность продолжить сотрудничество по приоритетным направлениям экономики и в сфере защиты прав и свобод человека.
 

Кошанов: без широкой рекламы деятельность финансовых пирамид будет ограничена

13.04.2022, 20:29 1836
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов заявил о том, что мажилисмены разработают закон против рекламы финансовых пирамид, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня на пленарном заседании мажилисмен Юрий Ли в своем депутатском запросе поднял очень актуальную проблему касательно деятельности финансовых пирамид. Все мы стали свидетелями, до какого отчаяния могут дойти граждане, столкнувшиеся с подобными мошенниками", - написал Ерлан Кошанов на своей странице в Facebook.

 
Председатель мажилиса считает своевременной и очень правильной депутатскую инициативу по принятию нового законопроекта, вводящего уголовное наказание за рекламу финансовых пирамид. 
 

Концепция закона следующая: если какой-то артист, блогер, вайнер или другой лидер общественного мнения понимает мошенническую сущность финпирамиды и все равно рекламирует ее, то он также должен быть привлечен к ответственности. Без широкой рекламы деятельность финансовых пирамид будет существенно ограничена. Аналогичные законы работают в Германии и Канаде. Мы должны защитить наших граждан от мошеннической деятельности финансовых пирамид", - написал Ерлан Кошанов.

 
Напомним, в прошлом году жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи казахстанцев, им нанесен ущерб на сумму более 54 млрд тенге. На сегодняшний день в производстве органов внутренних дел находятся 65 уголовных дел данной категории, где насчитывается более 3 тысяч потерпевших.
 

Избран председатель общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса

13.04.2022, 19:54 2896
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - В Министерстве энергетики РК проведено первое заседание нового состава общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса под председательством министра энергетики РК Болата Акчулакова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее в Министерстве энергетики была создана рабочая группа по формированию состава общественного совета и проведен отбор кандидатов в новый состав, сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
Состав общественного совета сформирован из 20 членов, из которых 12 представителей неправительственных организаций, 3 представителя гражданского общества и 5 членов являются представителями министерства. Выдержан паритет участников согласно закону "Об общественных советах", из которых 2/3 членов являются представителями НПО и гражданского общества. Это руководители ассоциаций нефтегазового комплекса, ученые-ядерщики, юристы и др.
 
Тем самым собрался качественно новый состав из ведущих профессионалов отрасли и представителей неотраслевых экспертов, которые посредством конструктивного мнения позволят улучшить работу министерства.
 
В ходе заседания были рассмотрены вопросы по избранию председателя и секретаря общественного совета, а также обсуждению проектов плана работы на 2022 год и положения об общественном совете. 
 
Путем открытого голосования по результатам общего подсчета голосов председателем общественного совета был избран Болат Ауетаев (8 голосов), который является председателем объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме ассоциации "Казахстанская топливная ассоциация - 1".
 
В текущем году согласно плану работ будут рассмотрены вопросы поставок газа на внутренний рынок, планы развития электроэнергетической отрасли, в том числе ВИЭ и гидропотенциал, диверсификации маршрутов транспортировки нефти, вопросы строительства АЭС, формирование розничных цен на нефтепродукты, вопросы противодействия коррупции и др.
 
Членами общественного совета рекомендовано внести изменения в положение об общественном совете в части создания комитетов при общественном совете по вопросам топливно-энергетического комплекса для решения общественно значимых вопросов отраслей Министерства энергетики.
 

Аким Нур-Султана отчитался перед президентом

13.04.2022, 19:04 3691
Аким Нур-Султана отчитался перед президентом
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Нур-Султана Алтая Кульгинова о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы по итогам первого квартала 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Акиматом столицы по поручению президента ведется системная работа по строительству социальных объектов, развитию жилых массивов, поддержке малого и среднего бизнеса, завершению долгостроев, привлечению частных инвестиций. В частности, за три месяца текущего года было введено в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров жилья, в экономику города привлечено свыше 154 миллиардов тенге. Объем частных инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,3 %. В 2021 году было привлечено свыше 1,2 триллиона тенге, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Главе государства была представлена информация о строительстве насосно-фильтровальной станции (НФС-3), ливневой канализации, проектировании канализационных очистных сооружений (КОС-2), газовых котельных и других объектов.
 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в текущем году будет благоустроено еще свыше 200 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).
 
Президент поручил продолжить деятельность по дальнейшему планомерному развитию и благоустройству столицы с учетом мнения городской общественности.
 

Токаев поручил Уали привести агентство "Хабар" в соответствие с современными требованиями

13.04.2022, 12:58 8851
Токаев поручил Уали привести агентство "Хабар" в соответствие с современными требованиями
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Председатель правления АО "Агентство "Хабар" Берик Уали проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о деятельности телеканалов, входящих в АО "Агентство "Хабар", передает KAZAKHSTAN TODAY
 
Берик Уали рассказал президенту о проектах, которые планируется запустить в предстоящий период, производстве контента информационной, общественно-политической и познавательной направленности, информирует пресс-служба Акорды.
 
Также глава государства был проинформирован о планах по технической модернизации агентства.
 
Токаев, отметив важную роль агентства в реализации государственной информационной политики, поручил привести деятельность телесемейства "Хабар" в соответствие с современными требованиями.
 

Главы генштабов ВС государств - членов ОДКБ обсудят вопросы развития военного сотрудничества

13.04.2022, 12:03 10121
МОСКВА. 13 АПРЕЛЯ - В четверг, 14 апреля, в режиме видеоконференции состоится заседание Военного комитета государств - членов Организации договора о коллективной безопасности по вопросам развития военного сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Заседание пройдет под руководством председателя Военного комитета, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова. В мероприятии примут участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев", - говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.

 
Планируется обсудить вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ, вопросы, связанные с совершенствованием кризисного реагирования и организации международных полетов авиации вооруженных сил государств - членов ОДКБ, а также мероприятия совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2022 году.

Члены Военного комитета будут проинформированы о деятельности Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева (Санкт-Петербург) в качестве базовой учебно-методической организации и базовой научно-исследовательской организации ОДКБ.
 

Семипалатинскую зону ядерной безопасности планируют создать в Казахстане

13.04.2022, 11:19 11101
Семипалатинскую зону ядерной безопасности планируют создать в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили в первом чтении проект закона "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Представляя документ в мажилисе, министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, что проектом закона предлагается наделить уполномоченную организацию функциями по обеспечению режима нераспространения ядерного оружия на территории создаваемой зоны, реабилитации и снижению опасности радиоактивно загрязненных земель, обращению с историческими радиоактивными отходами и мониторингу уровня радиоактивного загрязнения.
 
Планируется введение запрета на осуществление деятельности, не предусмотренной законопроектом в пределах зоны ядерной безопасности. Это, пояснил министр, позволит предотвратить распространение радиоактивных отходов за пределы специализированной зоны и, как следствие, исключить возможность облучения населения.
 
В целях обеспечения реализации основного законопроекта сопутствующим законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Земельный и Экологический кодексы, а именно: дополнение категории "земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения" Земельного кодекса "землями зоны ядерной безопасности". 
 

Для закрепления необходимых правовых процедур законопроект предусматривает разработку и утверждение порядка перевода земель запаса в "земли зоны ядерной безопасности". Также предусматривается возможность передачи земель зоны ядерной безопасности в землепользование уполномоченной организации по функционированию Семипалатинской зоны ядерной безопасности", - цитирует Акчулакова издание "Казинформ".

 
Также законопроектом предусматривается: ограничение распространения радиоактивного загрязнения; реабилитация территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности путем сбора, размещения и утилизации исторически образованных радиоактивных отходов на территории полигона; непрерывный мониторинг уровня радиоактивного загрязнения на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности, информирует портал "Информбюро".
 
Основные виды деятельности в такой зоне будет выполнять оператор, в функции которого входят: обеспечение ядерной и радиационной безопасности СЗЯБ и объектов инфраструктуры; обеспечение режима нераспространения ядерного оружия на территории СЗЯБ в рамках национальных и международных обязательств Казахстана; предотвращение воздействия последствий ядерных испытаний путем реабилитации и снижения опасности радиоактивно загрязненных земель; создание и обеспечение функционирования систем физической защиты стратегических объектов СЗЯБ; проведение научных исследований в сфере ядерных технологий и радиоэкологии.

Уполномоченной организацией по управлению сверхнормативно загрязненными землями полигона предполагается назначить подведомственную организацию Министерства энергетики - Национальный ядерный центр Республики Казахстан, сообщает "Казахстанская правда".

Предприятие в течение 30 лет осуществляет текущую деятельность в области мирного использования атомной энергии, радиоэкологии и ликвидации объектов ядерной инфраструктуры, обладает высококвалифицированным персоналом, специализированным оборудованием, развитой инженерно-технической инфраструктурой и имеет необходимые разрешительные документы», – сказал Болат Акчулаков.


Он рассказал, что в период с 2008 года по настоящее время Национальным ядерным центром обследовано 100% территории полигона, проведено более 2 миллионов измерений и проанализировано порядка 5 тысяч образцов грунта. В текущем году материалы обследования будут направлены на государственную экологическую экспертизу, после чего будут определены границы условно чистых и сверхнормативно загрязненных земель полигона, ориентировочная площадь которых составляет 8900 и 9400 квадратных километров соответственно.
 
Принятие законопроекта в целом положительно скажется на вопросах экологии, радиационной безопасности населения, позволит ограничить несанкционированный доступ и распространение радиоактивно опасных отходов полигона и не повлечет за собой возникновения каких-либо отрицательных правовых и социально-экономических последствий, считают в Минэнерго.
 

Жанат Самат ушла с поста руководителя "Жасыл даму"

13.04.2022, 10:55 11996
Жанат Самат ушла с поста руководителя "Жасыл даму"
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Жанат Самат покинула пост главы оператора по утильсбору АО "Жасыл даму", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информацию об уходе Жанат Самат подтвердил директор департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Олжас Беркинбаев изданию "Казинформ".
 
По его словам, она покинула пост главы "Жасыл даму" в связи с переходом на другую должность.

Жанат Самат была назначена на пост главы "Жасыл даму" 1 февраля 2022 года.

Напомним, 18 января постановлением правительства деятельность ТОО "Оператор РОП" по утильсбору прекращена. Оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества "Жасыл даму".
 

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