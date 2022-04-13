Данияр Есин освобожден от должности заведующего ситуационным центром Совета безопасности РК

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Распоряжением главы государства Есин Данияр Нурашович освобожден от должности заведующего ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Есин Данияр Нурашович освобожден от должности заведующего ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.
Сегодня на пленарном заседании мажилисмен Юрий Ли в своем депутатском запросе поднял очень актуальную проблему касательно деятельности финансовых пирамид. Все мы стали свидетелями, до какого отчаяния могут дойти граждане, столкнувшиеся с подобными мошенниками", - написал Ерлан Кошанов на своей странице в Facebook.
Концепция закона следующая: если какой-то артист, блогер, вайнер или другой лидер общественного мнения понимает мошенническую сущность финпирамиды и все равно рекламирует ее, то он также должен быть привлечен к ответственности. Без широкой рекламы деятельность финансовых пирамид будет существенно ограничена. Аналогичные законы работают в Германии и Канаде. Мы должны защитить наших граждан от мошеннической деятельности финансовых пирамид", - написал Ерлан Кошанов.
Заседание пройдет под руководством председателя Военного комитета, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова. В мероприятии примут участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев", - говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.
Для закрепления необходимых правовых процедур законопроект предусматривает разработку и утверждение порядка перевода земель запаса в "земли зоны ядерной безопасности". Также предусматривается возможность передачи земель зоны ядерной безопасности в землепользование уполномоченной организации по функционированию Семипалатинской зоны ядерной безопасности", - цитирует Акчулакова издание "Казинформ".
Предприятие в течение 30 лет осуществляет текущую деятельность в области мирного использования атомной энергии, радиоэкологии и ликвидации объектов ядерной инфраструктуры, обладает высококвалифицированным персоналом, специализированным оборудованием, развитой инженерно-технической инфраструктурой и имеет необходимые разрешительные документы», – сказал Болат Акчулаков.
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