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Дарига Назарбаева раскритиковала качество законопроектов

30.04.2019, 20:08 11314
Дарига Назарбаева раскритиковала качество законопроектов
Фото: primeminister.kz
Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Спикер сената Дарига Назарбаева высказалась о низком качестве законопроектов, поступающих в парламент из правительства. Об этом она заявила в ходе пленарного заседания сената, передает Kazakhstan Today.
 

На протяжении многих лет в работе над многими законопроектами опыт наш общий, согласитесь, показывает, что качество работы правительства над законопроектами оставляет желать лучшего. Иногда бывает, что страдает юридическая техника, не иногда даже, это я мягко сказала, иногда бывает, что они могут противоречить уже действующим законам, потому что аналитическая работа не была проведена. Довольно редко мы видим, чтобы просчитывались социально-экономические последствия законов, которые мы принимаем", - считает спикер сената, пишет Kazpravda.kz. 

 
При этом она напомнила, что документы проходят согласования на разных уровнях, но результата эти процедуры не дают. 
 
"Закон, судя по всем нашим нормативно-правовым актам, проходит многочисленный фильтр. Сначала концепция, кстати, на публичное обсуждение концепции отводится мало времени, мы не видим каких-то хороших обсуждений - хороша или плоха та или иная поправка. Потом эта концепция превращается в закон. Закон через недра правительства и миллион согласований приходит в мажилис. Мажилис очень строго и жестко работает над законопроектами, надо отдать должное нашим коллегам, там тоже проходит фильтр. В итоге закон приходит к нам и здесь мы снова "ловим блох". Настало время серьезно заняться этим вопросом", - сказала Дарига Назарбаева. 
 
По ее мнению, необходимо провести отдельные слушания по этой проблеме.
 

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