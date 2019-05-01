Дарига Назарбаева раскритиковала качество законопроектов

Фото: primeminister.kz

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Спикер сената Дарига Назарбаева высказалась о низком качестве законопроектов, поступающих в парламент из правительства. Об этом она заявила в ходе пленарного заседания сената, передает Kazakhstan Today.

На протяжении многих лет в работе над многими законопроектами опыт наш общий, согласитесь, показывает, что качество работы правительства над законопроектами оставляет желать лучшего. Иногда бывает, что страдает юридическая техника, не иногда даже, это я мягко сказала, иногда бывает, что они могут противоречить уже действующим законам, потому что аналитическая работа не была проведена. Довольно редко мы видим, чтобы просчитывались социально-экономические последствия законов, которые мы принимаем", - считает спикер сената, пишет Kazpravda.kz.

При этом она напомнила, что документы проходят согласования на разных уровнях, но результата эти процедуры не дают.

"Закон, судя по всем нашим нормативно-правовым актам, проходит многочисленный фильтр. Сначала концепция, кстати, на публичное обсуждение концепции отводится мало времени, мы не видим каких-то хороших обсуждений - хороша или плоха та или иная поправка. Потом эта концепция превращается в закон. Закон через недра правительства и миллион согласований приходит в мажилис. Мажилис очень строго и жестко работает над законопроектами, надо отдать должное нашим коллегам, там тоже проходит фильтр. В итоге закон приходит к нам и здесь мы снова "ловим блох". Настало время серьезно заняться этим вопросом", - сказала Дарига Назарбаева.

По ее мнению, необходимо провести отдельные слушания по этой проблеме.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства