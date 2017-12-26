Делегация Минобороны РК приняла участие в заседаниях Совбеза ООН

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Делегация Минобороны РК приняла участие в заседаниях Совбеза ООН26.12.2017
Государство  12:05

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, представители оборонного ведомства Казахстана приняли участие в заседаниях Совета безопасности ООН по легкому стрелковому оружию и миротворческим операциям, передает Kazakhstan Today.

В ходе визита, делегация Министерства обороны РК провела встречи с представителями департаментов по операциям по поддержанию мира (ДОПМ) и полевой поддержки (ДПП), а также странами-партнерами и обсудила текущие аспекты миротворческой деятельности Вооруженных cил Казахстана, проинформировали в пресс-службе ведомства.
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