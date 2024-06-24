23.06.2024, 10:52 64051
День полиции в Казахстане: Токаев поздравил сотрудников МВД
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил полицейских с Днем полиции, сообщает Акорда.
Уважаемые сотрудники полиции! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы стоите на страже закона и правопорядка, обеспечиваете спокойствие и безопасность граждан. Общество возлагает на вас огромную ответственность и предъявляет высокие требования", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что полицейские должны служить образцом профессионализма и эффективности, добросовестного исполнения служебного долга и внимательного отношения к проблемам людей.
новости по теме
24.06.2024, 12:54 2776
Токаев назначил главнокомандующего военно-морскими силами ВС РК
Им стал Серик Бурамбаев
Рассказать друзьям
Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении главнокомандующего военно-морскими силами Вооруженных сил Республики Казахстан.
Распоряжением главы государства Бурамбаев Серик назначен главнокомандующим военно-морскими силами Вооруженных сил Республики Казахстан", - сообщает Акорда.
Ранее занимавший данный пост Бекжанов Сакен распоряжение президента освобожден от должности.
24.06.2024, 11:44 5901
О состоянии трассы Алматы - Астана сообщили в Минтранспорта
Фото: Министерство транспорта РК
Рассказать друзьям
Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - О завершении строительных работ на автодороге республиканского значения Алматы - Астана сообщили в Министерстве транспорта.
Автодорога состоит из четырех основных отрезков: Караганда - Балхаш, Балхаш - Бурылбайтал, Бурылбайтал - Курты и объезд станции Шамалган общей протяженностью 946 километров. Все они будут соответствовать I-б категории с четырехполосным движением.
На участке Караганда - Балхаш общей протяженностью 363 километра ликвидированы все объездные дороги. Завершено строительство 11 мостов, 32 путепроводов для проезда сельхозтехники, транспортной развязки и путепровода через железную дорогу, сейчас ведутся работы по благоустройству. Также дорожники укладывают верхний слой асфальта и устанавливают для безопасности дорожного движения барьерные ограждения. Объект планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2024 года", - сообщили в Минтрансе.
Мониторингом качества строительства дороги между Астаной и Алматы занимаются корейские компании Dongsung Engineering и ISAN Corporation. Инженеры компании ведут технический надзор, постоянно находятся на объекте и следят за качеством проводимых работ.
В Комитете автомобильных дорог отметили, что часть участков начнут вводить в эксплуатацию уже с середины лета, оставшуюся часть сдадут до конца 2024 года.
В частности, участок Курты - Бурылбайтал общей протяженностью 81 километр планируется сдать в эксплуатацию летом этого года. Также к концу лета планируется завершить все работы на автодороге обход станции Шамалган.
Ранее президент назвал качество автодорог в Казахстане одной из серьезных проблем отечественного туризма.
О системных недостатках в автодорожной отрасли также заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.
Антикор проанализирует сферу строительства дорог на коррупционные риски.
24.06.2024, 11:34 6976
Поджог греческого острова и надпись в Помпеях: действия казахстанских туристов-вандалов прокомментировали в МИДе
Рассказать друзьям
Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вандализм казахстанских туристов за границей прокомментировал официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства.
Казахстанский консул сразу же после публикации данной информации связался с греческими властями по данному случаю. Полиция сообщила, что среди задержанных граждан Казахстана нет и какие-либо претензии к ним тоже не выдвигались", - ответили в МИД РК.
Ранее сообщалось, что туристы устроили пожар на греческом острове Идра (Гидра). По данным местных СМИ, причиной пожара стал фейерверк, запущенный с яхты. Вместе с этим распространилась информация о том, что яхта была арендована гражданами Казахстана.
Также стало известно о задержании гражданина Казахстана в итальянском городе Помпеи за написанное им слово ALI на древней стене Дома Цеев в Археологическом парке.
В Италии был задержан наш гражданин за незаконное нанесение надписи на историческом здании. После завершения всех необходимых формальностей в правоохранительных органах он был отпущен. Дальнейшее судебное разбирательство будет проведено в административном порядке", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Ранее сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
24.06.2024, 09:46 12521
Паводки в Казахстане: определены 16 приоритетных водных объектов для ремонта и строительства
Фото: Министерство водных ресурсов РК
Рассказать друзьям
Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК определило 16 приоритетных проектов в водной сфере. Речь идет о строительстве и восстановлении водохранилищ и оросительных каналов, заявил вице-премьер Нурлан Байбазаров в эксклюзивном интервью Primeminister.kz.
Паводки, которые прошли весной, показали неразвитость инфраструктуры водохозяйственной системы страны. Мы определили 16 проектов, которые требуют инвестиций в размере более 500 млрд тенге", - рассказал Байбазаров.
По его словам, источники этих инвестиций определены. На стадии привлечения - льготное финансирование со стороны Исламского банка развития.
Средства предоставляются на длительный период и по очень низкой ставке, что позволит решить накопившиеся проблемы в этой сфере. Обновление водохозяйственной системы будет включать строительство водохранилищ и оросительных каналов, а также укрепление технической инфраструктуры служб", - сообщил министр.
В первую очередь планируется полностью обновить технику и средства в системе МЧС и "Казводхоза", пообещал министр.
На обновление техники в лесном и водном хозяйстве, а также системе ЧС направят средства "Жасыл даму", это более 200 млрд тенге. Реализация проектов уже начинается, и в этом году будет поставлена первая партия техники.
Напомним, почти 4 тысячи казахстанцев, чьи дома затопило, до сих пор остаются в эвакопунктах. В начале апреля президент Токаев пригрозил правительству жесткими мерами в связи с провалом работы по паводкам. Треть гидротехнических сооружений в РК находится в неудовлетворительном состоянии и не способны защитить от паводков.
23.06.2024, 09:34 70696
Президент Казахстана поздравил госслужащих
Рассказать друзьям
Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Х опубликовал поздравление с Днем государственного служащего, сообщает пресс-служба Акорды.
Поздравляю госслужащих с профессиональным праздником! Вам отводится ключевая роль в построении Справедливого Казахстана. Вы должны всегда исходить из интересов государства и общества, быть инициативными, ответственными и ориентированными на результат. Желаю успехов в работе!" - написал Касым-Жомарт Токаев.
22.06.2024, 19:35 104906
Реконструкцию трассы Караганда - Балхаш завершат до конца года
Фото: пресс-служба правительства
Рассказать друзьям
Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область ознакомился с ходом работ по реконструкции автодороги Караганда - Балхаш, протяженность которой составляет 363 км, сообщает пресс-служба правительства.
В настоящее время подрядная организация занимается укладкой верхнего слоя покрытия.
Директор Карагандинского областного филиала АО "НК КазАвтоЖол" Ерлан Жумагулов доложил, что объезды на всем протяжении автодороги отсутствуют и движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме.
Построено пять обходов для населенных пунктов Жумабек, Аксу, Акчатау, Аксу-Аюлы и города Балхаша. Подрядчик завершил строительство транспортной развязки и путепровода через железную дорогу в районе города Балхаша.
Построено 32 путепровода для проезда сельскохозяйственной техники и 11 мостов. Произведено переустройство существующих инженерных линий коммуникаций. Поэтапно производится обустройство автодороги.
Роман Скляр поручил не снижать темпы дорожно-строительных работ и завершить реконструкцию дороги до конца текущего года.
22.06.2024, 13:17 120916
Нарушает базовые права казахстанцев: началось рассмотрение петиции об отмене перевода времени
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Межведомственная группа для рассмотрения петиции за отмену единого часового пояса начала работу 21 июня. Часть членов этой группы заседала в Астане, остальные подключились в режиме видеоконференции. Прозвучали голоса общественников из Алматы, Павлодара, Усть-Каменогорска, сообщает YK-news.kz.
Медицинский психолог Евгений Ян раскрыл механизм, благодаря которому после перевода стрелок многие люди, особенно на востоке страны, стали испытывать хроническую усталость и проблемы со здоровьем.
Подполковник медицинской службы в отставке Айдос Манабаев, ныне практикующий психиатр и нарколог, рассказал, что с момента перевода часов возросло количество обращений за медицинской помощью людей, которые жалуются на разбитость, головные боли, нарушения сна.
По медицинским данным адаптация к переводу времени должна происходит в короткие сроки. Однако что мы наблюдаем в реальности? По прошествии четырех месяцев люди, наоборот, выражают недовольство: плохо спят, раздраженные. Какие-то проблемы могут возникнуть по различным причинам, но в том числе - из-за нехватки сна. Как практикующий врач-психотерапевт хочу сказать, что с начала марта по настоящий день ко мне обратилось 94 пациента. Все они жаловались на нарушение сна. Они считали, что, возможно, это связано с переводом времени", - рассказал врач.
Айдос Манабаев также привел статистику, что за последние пять месяцев количество ДТП в Казахстане с пострадавшими увеличилось на 85 процентов по сравнению с предыдущим периодом. По статистике, наиболее часто ДТП происходили в промежутке между 17.00 и 20.00. Врач предположил, что этот рост может быть связан с ранним закатом. Доказано, что с наступлением сумерек у водителя сужается поле зрения и увеличивается скорость реагирования на дорожную ситуацию.
Статистика преступлений, совершаемых в темное время суток - после 18.00 и до 24.00, более 48 процентов. А ведь с наступлением осени в темное время суток будут возвращаться домой все школьники второй смены. Члены межведомственной группы приводили свидетельства учителей ВКО, говоривших о том, что во втором полугодии минувшего года ученики второй смены ни разу не ушли из школы до захода солнца.
Участники диалога вспоминали, что людям теперь не хватает светлого времени, чтобы после работы погулять на улице с детьми или заняться огородными работами на даче. Все это провоцирует социальную напряженность. И она не уменьшается, а только возрастает.
Юристы доказывали, что решение правительства о переходе на единый часовой пояс нарушает базовые права казахстанцев: право на здоровье, жизнь и участие в управлении государством. Первое и второе - в силу субъективно ощущаемого, а в некоторых случаях и медицински подтвержденного вреда здоровью. Последнее - потому что результаты обсуждения проекта реформы на портале "Открытые НПА" было фактически проигнорировано. Социолог не поленилась подсчитать реальные голоса и обнаружила, что некоторые эксперты сами голосовали, причем не по одному разу. И что фактическое соотношение голосов: 93,5 процента - против реформы и только 6,5 процента - за. Прозвучало предложение рассмотреть законность постановления правительства РК о переводе времени в Конституционном суде.
Экономист подсчитал расходы на электроэнергию, которые возросли из-за того, что добавился один час темного времени. Только за апрель, по его подсчетам, страна не досчиталась 1 триллиона тенге.
Многие выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызвал у участников межведомственной группы вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А кое-кто оказался "экспертом по хронобиологии", имея образование строителя.
После того как закончились выступления членов межведомственной группы, слово предоставили экспертам, которые принялись с жаром доказывать свою научную состоятельность и заявлять о количестве своих публикаций и выступлений. При этом медицинские данные, которые подтверждали бы благодетельное влияние перевода часов на здоровье граждан, так и не прозвучали.
Все аргументы и доказательства, которые в течение трех часов приводились участниками, были названы "субъективными". А недомогания, которые обострились у людей именно в последние четыре месяца, одним махом списали на все предшествующие годы, когда казахстанцы якобы находились в условиях диасинхроноза или "временного стресса". Уважаемый ученый заявил, что имеет значение только состояние астрономического полдня, к которому реформа, дескать, и привела страну. Что звучит, разумеется, странно, имея в виду почти 3000 километров, которые Казахстан занимает с запада на восток.
Об этом как раз напомнил известный общественник из ВКО Роман Честных:
По старому часовому поясу (UTC+6) время захода солнца совпадает с окончанием рабочего дня 23 февраля и 5 октября соответственно, на промежутке времени с 23.05 до 05.10 световой день превышает рабочий день, что составляет 226 дней. Выходить с работы ночью жителям приходилось 139 дней в году. При переходе на новый часовой пояс (UTC+5) выходить с работы ночью жителям Усть-Каменогорска придется уже 205 дней в году. Из-за смены часового пояса на целых 66 дней увеличилось время, когда жителям Усть-Каменогорска придется выходить с работы после захода солнца. Если подсчитать количество дней, при котором жители Актобе, выходя с работы, могут увидеть солнце, получится следующее: после работы у жителей Актобе есть 271 солнечный день, что на 111 дней в году больше, чем у жителей Усть-Каменогорска".
Защитники реформы продолжают утверждать, что казахстанцы сами виноваты - привыкли к "неправильному" времени. А правильное солнечное время с идеальным астрономическим полднем установилось именно сейчас.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
21.06.2024, 21:15 158886
Прокуроры будут сопровождать значимые инвестпроекты
Фото: Генпрокуратура РК
Рассказать друзьям
Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Берик Асылов провел ежегодную встречу бизнеса с органами прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Обсуждены вопросы минимизации участия государства в экономике, снижения издержек для бизнеса, смягчения уголовных наказаний и ужесточения ответственности чиновников за вмешательство в предпринимательскую деятельность.
Особенностью встречи стала презентация новых функций и инструментов в сфере защиты бизнеса и поддержки инвестиций. Они закреплены за прокурорами указом президента "О мерах по либерализации экономики" и будут регламентированы в законах.
В первую очередь, это сопровождение прокурорами значимых инвестпроектов от подачи заявки до полного запуска проекта.
Сегодня в зоне внимания прокуроров свыше 770 таких проектов на сумму свыше 32 трлн тенге, которые получают реальную защиту от неправомерных действий чиновников.
В ближайшее время Генпрокуратура разместит на своем сайте единый пул проектов, которые будут под прокурорским сопровождением.
Другим ключевым инструментом надзора стал "прокурорский фильтр", который уже больше года позволяет инвесторам беспрепятственно реализовывать свои проекты. В рамках "прокурорского фильтра" все решения госорганов и квазигоссектора ограничительного характера выносятся только после согласования прокурором. Без прокурорского "согласия" не назначаются и налоговые проверки.
Важными инструментами по улучшению инвестклимата станут внедряемые правительством проекты "Зеленый коридор" и "Единая цифровая инвестиционная платформа". Они обеспечат облегченные условия вхождения инвесторов на рынок Казахстана и цифровизацию всех этапов инвестпроектов.
В случае неправомерных действий со стороны госорганов система будет сигнализировать в прокуратуру для принятия мер.
Читаемое
24.06.2024, 09:46Паводки в Казахстане: определены 16 приоритетных водных объектов для ремонта и строительства 24.06.2024, 10:264871Попавший в больницу в Жамбылской области солдат-срочник вышел из комы 24.06.2024, 11:34Поджог греческого острова и надпись в Помпеях: действия казахстанских туристов-вандалов прокомментировали в МИДе3976Поджог греческого острова и надпись в Помпеях: действия казахстанских туристов-вандалов прокомментировали в МИДе 24.06.2024, 11:443096О состоянии трассы Алматы - Астана сообщили в Минтранспорта 24.06.2024, 09:052806Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дербенте 17.06.2024, 13:58186051Взрыв газа в Уральске: три человека остаются в реанимации 21.06.2024, 16:13Покушение на казахстанского журналиста в Киеве: политолог заявил о попытках прозападных СМИ втянуть Казахстан в конфликт с Россией185066Покушение на казахстанского журналиста в Киеве: политолог заявил о попытках прозападных СМИ втянуть Казахстан в конфликт с Россией 21.06.2024, 18:00180011В Актобе ликвидировали псевдорелигиозные пансионаты 21.06.2024, 12:31Наркомания, лудомания и продвижение института семьи: о чем говорил Токаев с замглавы Организации ветеранов169516Наркомания, лудомания и продвижение института семьи: о чем говорил Токаев с замглавы Организации ветеранов 20.06.2024, 20:06168691Пожар в Иле-Балхашском резервате ликвидировали 10.06.2024, 09:13262966Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области 08.06.2024, 11:51252531Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области 05.06.2024, 11:48251761Защитную дамбу близ Атырау размыло паводками 09.06.2024, 16:23248111Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области 11.06.2024, 12:21247211Два иностранца пытались незаконно проникнуть на космодром Байконур
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?